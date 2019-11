Isis Valverde lança livro de poesias intitulado Camélias em Mim

16/11/2019 | 16:10



Isis Valverde provou que seu talento não está só na atuação ao lançar na última sexta-feira, dia 15, um livro de poesias intitulado Camélias em Mim! Nas redes sociais a atriz divulgou o mais novo trabalho ao postar a capa da publicação e, de quebra, explicar como funcionou o processo de idealização da obra.

Apresento a vocês o meu livro! Poesias sempre me encantaram a alma, minha mãe as escreve até hoje e me fez mergulhar desde menina em palavras que me fazem mais completa, mesmo com toda minha incompletude. A primeira poesia que escrevi eu tinha 19 anos. De lá para cá foram muitas. Este conjunto de poesias se tornaram Camélias em mim.

A atriz está longe da televisão desde A Força do Querer, em 2017, e volta às telinhas em Amor de Mãe, trama que substituirá A Dona do Pedaço a partir do dia 25 de novembro.