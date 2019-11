Corinthians divulga lista de relacionados com Cássio, Fagner e Mateus Vital

16/11/2019 | 14:15



O Corinthians fechou a preparação para o jogo deste domingo contra o Internacional com um treino na manhã deste sábado no CT Dr. Joaquim Grava. O clube também divulgou a lista de relacionados para a partida, que acontece na Arena Corinthians e é válida pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são as voltas de Fagner e Cássio, além da confirmação de Mateus Vital.

O lateral-direito e o goleiro estavam de fora da equipe há dois jogos e, recuperados de lesão, reforçam a equipe do técnico interino Dyego Coelho no confronto direto entre as duas equipes, que têm os mesmos 49 pontos na tabela. Os gaúchos levam vantagem no número de vitórias - 14 a 12 - para ficar com o sétimo lugar, enquanto os paulistas vêm logo a seguir, em oitavo.

Corinthians e Internacional ainda lutam para estar na Copa Libertadores do ano que vem. Os seis primeiros lugares garantem a participação, mas se o Athletico-PR, atual campeão da Copa do Brasil, estiver entre estas equipes ao final do Brasileirão, o sétimo colocado também passa a ter direito a um lugar no torneio. Caso o atual líder Flamengo vença a final da Copa Libertadores diante do River Plate no próximo sábado, o oitavo posto igualmente será agraciado com uma vaga.

Na manhã deste sábado, a preparação do time de Parque São Jorge foi encerrada com um treino tático, que contou ainda com a participação do meia Mateus Vital. Ele era dúvida após sentir uma pancada no tornozelo no direito, mas treinou normalmente e está confirmado para a rodada deste fim de semana.

Já o zagueiro Bruno Méndez (Uruguai) e o meia-atacante Pedrinho (sub-23 do Brasil), que foram convocados por suas seleções, além do volante Gabriel (suspenso), do lateral Michel (dores na coxa) e do meia Régis (pancada na canela), são as ausências para o confronto.