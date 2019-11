Thais Fersoza fala sobre frustrações na maternidade: - Não consegui amamentar

14/11/2019 | 13:11



Thais Fersoza usou o seu canal do YouTube para conversar com os fãs. Na última quarta-feira, dia 13, a atriz respondeu algumas perguntas sobre maternidade e seu primeiro livro, Nasce Uma Mãe. Na obra, Thais fala sobre sua experiência com os filhos, Melinda, de três anos de idade, e Teodoro, de dois anos de idade, fruto de seu casamento com o cantor Michel Teló.

- Não escrevi o livro à toa, não escrevi para vender, escrevi porque quero compartilhar minha história com as pessoas. Fiquei muito orgulhosa e honrada de ter escrito um livro, nunca imaginei, disse.

Adepta à maternidade real, Thais quer mostrar, por meio de sua obra, todas as alegrias e dificuldades que passou na gestação e também após o nascimento das crianças.

- Às vezes, as pessoas têm uma concepção errada por eu ser uma pessoa conhecida, estar na mídia, acha que a gente não passa pelas mesmas coisas. E eu passei por várias frustrações, inclusive a amamentação, que foi uma coisa que eu queria muito e não deu certo, desabafou.

A gata, muito questionada sobre a possibilidade de engravidar novamente, respondeu aos fãs:

- Eu e Michel estamos muito felizes com nossa duplinha de quase gêmeos. Fiquei muito tempo grávida. Acho que agora precisamos de um tempo pra nós, para os nossos filhos. Mas vou dizer, eu gostaria de ter um terceiro filho, não sei se vai rolar, disse ela.

Com os filhos crescendo e com Melinda quase indo para a escola, a atriz conta que quer voltar a trabalhar fora de casa, mas que não sabe se vai voltar para as novelas.

- Estou gostando muito de apresentar. Apaixonada por esse universo de bater papo, estar junto. Mas agora sinto que estou pronta pra trabalhar fora de casa, consigo me libertar, declarou.