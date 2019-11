Ainda dá tempo de planejar as férias de fim de ano; veja dicas

Redação



14/11/2019 | 11:48

Dezembro está chegando e quem ainda não planejou um roteiro de viagem para o fim do ano não precisa entrar em desespero. Ainda dá tempo de organizar uma viagem bacana e, quem sabe, até aproveitar promoções de última hora. Confira algumas dicas!

Escolha o lugar perfeito

A escolha do destino das férias é uma das decisões mais difíceis no que diz respeito a viajar. O primeiro passo é definir quais são as suas preferências: se gosta mais de calor, se busca lugares frios, se prefere um destino cosmopolita ou um recanto mais calmo e relaxante.

Quem tiver muita dificuldade na hora de definir suas prioridades pode consultar um especialista no assunto, como uma agência de turismo. Ela poderá identificar o seu perfil do viajante e oferecer opções que combinam com ele.

Defina o orçamento

Definir quanto dinheiro você pretende gastar na sua viagem é um dos passos mais importantes. Uma dica muito importante é verificar sempre qual é a moeda do país para o qual você pretende viajar. Vale a pena consultar um website de conversão de moedas, caso seja necessário.

Procure por sugestões de locais mais em conta para realizar suas refeições e descubra quais são os bilhetes de transporte mais baratos. Depois de tudo isso, crie uma planilha com todas as despesas necessárias e veja quanto vai sobrar do orçamento para você aproveitar suas férias de fim de ano ao máximo.

Crie o roteiro da viagem

Criar uma programação própria pode definir a dinâmica da sua viagem. Atualmente, é possível usar até o Google Maps como ferramenta para criar o seu próprio roteiro. O aplicativo do Google permite escolher os locais que pretende visitar, identificar quais são os pontos turísticos mais visitados, descobrir os horários de funcionamento dos estabelecimentos e ficar sempre a par de quais são os transportes públicos mais próximos.

A dica é pensar nos locais que vão estar no roteiro, seja um museu, um restaurante que lhe recomendaram, uma praia paradisíaca ou, quem sabe, aquele cassino de Las Vegas que você só viu mesmo nos filmes de Hollywood.