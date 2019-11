PIB da Alemanha tem alta inesperada de 0,1% no 3º tri ante 2º, evitando recessão

14/11/2019 | 04:26



O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha teve expansão de 0,1% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao segundo trimestre, segundo leitura preliminar publicada nesta quinta-feira, 14, pela agência de estatísticas alemã (Destatis). O resultado surpreendeu positivamente analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam recuo de 0,1% no período.

A alta inesperada evitou que a economia alemã registrasse contração pelo segundo trimestre consecutivo, fenômeno classificado por economistas, de modo geral, como recessão.

Na comparação anual, o PIB alemão teve alta de 0,5% no terceiro trimestre. Ainda segundo os dados de hoje, a contração do PIB no segundo trimestre de 2019 ante o primeiro trimestre foi revisada, de 0,1% para 0,2%.

Em nota, a Destatis informa que os gastos com consumo das famílias e do governo aumentaram no terceiro trimestre em relação ao segundo, impulsionando o PIB. Além disso, as exportações avançaram no período, enquanto as importações ficaram estáveis.