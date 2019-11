Projeto social comemora 15 anos de auxílio a crianças com câncer

Do Dgabc.com.br



13/11/2019



O projeto social Big Riso completou 15 anos de atuação em ambulatórios e hospitais do Grande ABC e da Capital com crianças que têm câncer. O serviço, realizado por três palhaças – Spningrifka Pirulito (Roberta Bigucci, arquiteta e advogada), Borbola (Mônica Elaine Binda, setor administrativo) e Chiquinha (Cecília Freitas Denadai, arquiteta) – já beneficiou pelo menos 12 mil pacientes em 2.000 visitas e 170 ações sociais.

O Big Riso é um projeto da construtora MBigucci e nasceu da mente de Roberta Bigucci, diretora da construtora. “Depois de assistir pela terceira ou quarta vez o filme americano Patch Adams, o Amor é Contagioso, sobre a humanização no atendimento em hospitais, eu, que já tinha trabalhado de palhaça na adolescência, achei que poderia fazer esse trabalho. Então, passei o filme na construtora MBigucci para incentivar o voluntariado entre nossos colaboradores. No começo acharam que eu estava “viajando”, mas a Mônica e a Cecília embarcaram nesta viagem comigo, e só tenho a agradecer”, comentou Roberta.

De acordo com o médico oncologista Jairo Cartum, responsável setor de oncologia pediátrica da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), a alegria muda o prognóstico dos pacientes em tratamento. “Isso já foi comprovado cientificamente por estudo feito pelo grupo americano Make a Wish. Não é só a medicação que faz o resultado. Quem vence a doença é o sistema imune e o sistema imune depende também do sistema emocional. É um trabalho em equipe.”

As visitas ocorrem de segunda e quarta-feira, em horário de expediente. Mais informações podem ser obtidas no site www.bigriso.com.br.

