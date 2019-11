10 experiências irresistíveis em Las Vegas

Paulo Basso Jr.



11/11/2019 | 15:18

Las Vegas está com uma série de novas atrações para conquistar os viajantes. Cada vez mais a jogatina e os sósias do Elvis ficam para trás na cidade, que voltou o foco para experiências esportivas, culturais e até mesmo radicais a fim de entreter quem chega de fora.

Isso sem contar os ótimos restaurantes e hotéis espetaculares que existem por lá. O fato é que a região está melhor do que nunca. Saiba o que vale a pena colocar na lista ao planejar uma viagem para lá.

O que fazer em Las Vegas: 10 atrações

Roda-gigante no The Linq

Com 168 metros de altura, a roda-gigante localizada no espaço The Linq, em Las Vegas, é a maior do mundo. Uma volta completa nela dura 30 minutos e custa US$ 22 de dia e US$ 32 à noite (pacotes com desconto incluem a tirolesa).

Paulo Basso Jr. A maior roda-gigante do mundo, no The Linq

A dica é ir justamente quando o sol está se pondo, para ver as luzes da Strip, como é conhecida a Las Vegas Boluevard, avenida mais turística da região, se acenderem, O panorama é espetacular e conquista mais os viajantes do que o da London Eye, em Londres, ou da roda-gigante do Icon Park, em Orlando.

Quando descer da estrutura em Las Vegas, aproveite para caminhar no The Linq. Situada em frente ao Ceasars Palace, a área concentra diversos restaurantes e lojinhas. Vive lotada, sobretudo nos fins de semana.

Tirolesa Fly Linq

Ainda no The Linq, vale a apena também ir à Fly Linq, tirolesa que corta a área desde a sua entrada até o pé da roda-gigante. Dá para ir sentado (US$ 25) ou “voando”, tipo super-herói (US$ 35). O melhor de tudo é que você pode ir até com sacolas, já que os pertences são pendurados em uma bagagem especial fixada ao seu corpo.

Divulgação Tirolesa na área The Linq

Quem usa óculos pode adquirir um acessório especial para deslizar com mais segurança (do contrário, é preciso tirá-lo). A experiência dura poucos segundos, mas é muita divertida. O início se dá no terceiro andar do The Linq Hotel. Alguns pacotes combinados com o acesso à roda-gigante garantem bons descontos.

The Strat

Quem gosta de descarregar adrenalina não pode deixar de ir até o alto da famosa torre do The Strat, o famoso hotel Stratosphere, situado ao norte da Strip. Ali, o esquema é subir até as plataformas entre os andares 107 e 112 para encarar algumas atrações dignas de parques temáticos.

Divulgação Big Shot, elevador no topo do The Strat

A Insanity é um braço que se abre e fica girando, no alto do prédio, com todo mundo sentado com as pernas soltas. A X-Scream, por sua vez, funciona como um trenzinho de montanha-russa que inclina no sentido do chão e depois retorna, numa espécie de gangorra. A mais temida de todas, porém, é a Big Shot, um elevador que dispara para o alto, bem no topo do prédio, chegando a 330 metros de altura (a Torre Eiffel tem 300 metros).

Os ingressos custam US$ 29 para um brinquedo, e US$ 39 para os três. Dali tem-se acesso ainda a uma varanda aberta e um bar fechado, ambos com vistas espetaculares. Quem quiser também pode adquirir tíquetes e saltar de bungee jumping da plataforma.

The Hunger Games: The Exhibition

A experiência que traz como tema a saga Jogos Vorazes agrada até mesmo quem não assistiu aos filmes da guerreira Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence. Ali dá para ver roupas usadas pela personagem, bem como acessórios e uma série de réplicas ambientadas na franquia.

Paulo Basso Jr. Exposição dedicada à saga Jogos Vorazes

O melhor de tudo é que rola um treinamento de arqueiro com acessórios especiais. Depois, em uma sala com um enorme telão virtual, dá para passar alguns minutos testando a pontaria. A atividade é bem divertida para crianças e adultos.

The Hunger Games: The Exhibition custa US$ 45 para adultos e US$ 35 para crianças. O espaço fica localizado na área The District, no hotel MGM Grand.

Titanic: The Artifact Exhibition

Em cartaz há anos no Luxor Hotel, esta exposição conta toda a trajetória do naufrágio mais famoso do mundo. Para isso, reúne uma série de depoimentos e objetos de sobreviventes da tragédia.

Divulgação Big Piece, um pedaço de 15 toneladas do Titanic em exposição em Las Vegas

Enquanto caminha pelo espaço, o visitante se depara com réplicas de cabines de todas as classes do navio. É interessante nota a diferença de tamanho, estilo, conforto e, principalmente, preço entre elas (podia varia de atuais US$ 900 até mais de US$ 100 mil).

Há ainda louças usadas nas refeições e até garrafas de champanhe. Em uma das últimas salas, onde não é permitido fazer fotos, desponta o Big Peace, pedaço enorme do casco do Titanic, com 15 toneladas, que foi resgatado do fundo do mar. A Titanic: The Artifact Exhibition custa US$ 35 para adultos e US$ 27 para crianças.

Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N

Esta exposição dedicada à saga Os Vingadores está rolando no Treasure Island, um dos hotéis da Strip, Quem for até lá irá se deparar com uniformes, máscaras e outros objetos usados nos filmes.

Paulo Basso Jr. Exposição dedicada à saga Os Vingadores, no MGM Grand

Durante a mostra, entra-se em uma série de ambientes interativos, nos quais dá para sentir o peso do martelo do Thor ou fazer o grandalhão Hulk mostrar a sua força. No final, há uma experiência no estilo videogame, em que você usa um smartphone cedido pela mostra para atirar e eliminar os inimigos.

Custa US$ 42 para adultos e US$ 32 para crianças. Indicado para quem realmente for muito fã da saga. Do contrário, a lojinha na entrada, com diversos produtos de Os Vingadores, já pode satisfazer.

Shows noturnos

Os shows acrobáticos fazem sucesso há anos em Las Vegas. Atualmente, um dos mais requisitados é o “Atomic Sallon Show”, que rola no Grand Canal Shoppes, localizado no hotel The Venetian. Engraçado e sexy, o espetáculo remete ao Velho Oeste e conta com danças e performances impressionantes por parte dos artistas. Tem muito palavrão em inglês e corpos seminus, tudo num contexto de humor.

Divulgação – Erik Kabik for Spiegelworld Espetáculo Atomic Saloon Show

A trupe mais famosa da cidade, entretanto, é a dos canadenses do Cirque du Soleil, com vários shows em cartaz nos hotéis da Strip. O mais novo deles é o “R.U.N.”, no qual motociclistas aceleram para valer. Há ainda espetáculos dedicados a artistas, como a “Love”, no Mirage, dos Beatles, e a “One”, de Michael Jackson, no Mandalay Bay. Isso sem contar o famoso “O”, no Bellagio, com uma pegada aquática.

Os ingressos variam de acordo com o período do ano e dia da semana, mas costumam partir de R$ 80.

Neon Museum

Fora da Strip, a região de Downtown é a mais animada de Las Vegas. É lá que fica a Fremont Street Experience, uma rua com uma imensa cobertura de metal com um telão que exibe imagens luminosas. Dia e noite, há sempre o que fazer por lá. Nos fins de semana, muitas bandas se apresentam gratuitamente. Vale a pena caminhar em toda a sua extensão e também esticar até o Container Park, nos arredores, repleto de restaurantes.

Divulgação – Mark Damon – Las Vegas News Bureau “Brilliant!”, exposição de Tim Burton no Neon Museum

Não deixe também de aproveitar a visita a região para conhecer o Neon Museum, fundado por uma organização que tem como objetivo preservar os letreiros luminosos históricos de hotéis, bares, restaurantes, lojas e cassinos da cidade. O ingresso regular custa US$ 30.

Por mais US$ 24, dá para curtir, até 15 de fevereiro de 2020, o show Brilliant, desenvolvido pelo diretor de cinema Tim Burton. Realizada durante a noite, a apresentação dura cerca de 30 minutos e traz painéis brilhando ao som de músicas envolventes, como as de Elvs Presley. No final, os personagens bizarros de Burton atiram em tudo que veem pela frente.

The Mob Museum

O The Mob Museum, ou Museu da Máfia, é mais uma das atrações próximas a Fremont Street, em Downtown Las Vegas, que vale a visita. O local surpreende ao contar um pouco do desenvolvimento da cidade a partir da chegada dos gângsteres, depois que o jogo foi liberado em Nevada.

Mais do que ver armas e pertences de Al Capone e companhia, quem vai ao museu descobre, por exemplo, que o primeiro hotel-cassino da região foi criado pelo mafioso Benjamin “Bugsy” Siegel. Trata-se do Flamingo, aberto em 1946 e que segue na ativa. Há muitas referências também à influência dos gângsteres em Hollywood.

Paulo Basso Jr. The Mob Museum, museu dedicado à máfia em Las Vegas

Não deixe de visitar o speakeasy, no porão do museu, que representa os bares clandestinos que funcionaram durante a Lei Seca nos EUA (de 1920 a 1933). Estima-se que chegaram a existir 200 mil estabelecimentos do gênero nos país. Alguns drinques por lá são servidos em caixas escondidos, cheias de estilo.

A entrada do The Mob Museum sai por US$ 26,95. Há ingressos especiais por US$ 38,95 que dão direito a uma experiência à parte, como visitar a destilaria de moonshine (base do uísque americano) anexa ao speakeasy. Durante a apresentação, é possível degustar três tipos diferentes da bebida.

Hóquei, futebol americano e mais

Las Vegas finalmente entrou na onda dos grandes esportes americanos. Durante a temporada, vale a pena ir à moderna T-Mobile Arena, situada na área verde The Park, na Strip, para assistir a uma partida de hóquei no gelo do Golden Knights, time que estreou na NHL (liga profissional da modalidade) na temporada 2017-2018.

Divulgação – Sam Morris – Las Vegas News Bureau Jogo de hóquei do Golden Knights na T-Mobile Arena

Os fãs de futebol americano também devem ficar atentos. Em 2020, a famosa franquia Oakland Raiders passará a se chamar Las Vegas Raiders e jogará no Allegiant Stadium, estádio de US$ 1,8 bilhão que está sendo construído em uma avenida paralela da Las Vegas Boulevard, nas imediações do hotel Mandalay Bay.

Rumores dão conta também de que, bem breve, um time profissional de beisebol chegara à região.

