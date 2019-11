Troller anuncia versão do T4 com câmbio automático

Foto: Reprodução/YouTube Volkswagen Kombi: recentemente, um vídeo de uma Kombi andando depois de ter sido destruída por uma árvore. Só por essa valentia toda merece estar na lista

Foto: Por Juliano (PicapesGM) [Public domain undefined CC BY-SA 3.0], undefined Chevrolet D20: Lançada nos anos 1980, rivalizou com as picapes da Ford, fazendo muito sucesso; na década seguinte foi substituida pela Silverado, que nunca se consagrou como a antecessora

Foto: By order_242 from Chile (Chevrolet C-20 Custom Crew Cab 1992) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons Chevrolet D20

Foto: By IFCAR (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Dodge Dakota: fabricada no Brasil entre 1998 e 2001, teve sua versão esportiva R/T lançada em 2000, equipada com o motor V8 de 5,2 litros de 232 cv

Foto: By National Highway Traffic Safety Administration (File, Description) [Public domain], via Wikimedia Commons Dodge Dakota

Foto: Reprodução Engesa EE-4: o jipe brasileiro começou a carreira como militar, mas migrou para o lado civil. Chegou a utilizar a mecânica do Chevrolet Opala. Foi lançado em 1984 e saiu de linha em 1992, com a falência de sua fabricante

Foto: By Bull-Doser - Own work., Public Domain, Link Ford Bronco: embora nunca tenha sido lançado no Brasil, ficou em produção nos Estados Unidos entre 1966 e 1996, totalizando cinco gerações

Foto: By Rodrigo de Almeida Fraga de Oliveira, cropped and lightly adjusted by uploader Mr.choppers (IMG_2494.jpg) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons Ford F-100: lançada no Brasil durante os anos 1960, fez muito sucesso com sua robustez e se tornou um dos clássicos nacionais

Foto: By IFCAR (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Ford F-1000: produzida entre os anos 1970 e 1990, foi a sucessora natural da F-100

Foto: By Dana60Cummins (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Ford F-1000: último visual do modelo no Brasil

Foto: By IFCAR (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Ford F-250: última picape grande da Ford no Brasil, ela ficou em linha de 1999 a 2012, quando foi descontinuada sem sucessora

Foto: By NaBUru38 (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons Ford F-150 Raptor: recentemente sua segunda geração foi lançada, mas o modelo original foi revolucionário ao adotar um enorme motor V8 de 6,2 litros e 411 cv, capaz de fazer a picape encarar qualquer terreno com disposição e alta velocidade

Foto: By Renzo Maia;cropped and adjusted by uploader Mr.choppers (DSCF1607.JPG) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons Ford Rural Willys: lançada pela Willys Overland nos anos 1950, ficou em linha até 1977 no Brasil, passando a ter o nome Ford em 1972, quando a empresa adquiriu sua antiga fabricante

Foto: Flickr/John Lloyd Gurgel X-12/Tocantins: embora não tivesse tração nas quatro rodas, o modelo da fabricante brasileira tinha ótimo desempenho off-road, sendo utilizado até hoje pelos trilheiros; ficou em linha de 1975 a 1992

Foto: By Olimor (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Gurgel X-12/Tocantins

Foto: By IFCAR - Own work, Public Domain, Link Hummer H2: com o sucesso da primeira versão, a Hummer lançou o H2 em 2002, mantendo em linha até 2009

Foto: By OSX - Own work, Public Domain, Link Hummer H2

Foto: By U.S. National Highway Traffic Safety Administration (safercar.gov) [Public domain], via Wikimedia Commons Hummer H3: terceira e última versão, o H3 durou de 2005 a 2010

Foto: By Renzo Maia;cropped and adjusted by uploader Mr.choppers (DSC00891.JPG) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons Jeep Willys: outro veículo que saiu da linha militar, foi um dos pioneiros da Jeep e encarava qualquer terreno sem problemas

Foto: Por sergio_robot - originally posted to Flickr as lada niva bra1991 Brazil, CC BY 2.0, Ligação Lada Niva: embora ainda seja produzido na Rússia, o valente jipinho não aparece no mercado nacional desde o fim dos anos 1990; sua robustez tem fãs até os dias atuais no Brasil

Foto: By TTTNIS (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons Lada Niva

Foto: Divulgação Lamborghini LM0002: conhecido como o "Lambo do Rambo", por conta da sua participação no filme, marcou os anos 1980 com seu porte grande, rodas enormes e um motor V12 de 375 cv, além de tração nas quatro rodas

Foto: Divulgação Lamborghini LM002

Foto: Divulgação Lamborghini LM002

Foto: Pablo Vaz/Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4: ficou em linha no Brasil entre 2002 e 2015, sendo descontinuado sem um sucessor direto; pequeno no tamanho, tem grandes fãs entre a comunidade off-road

Foto: Pablo Vaz/Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4