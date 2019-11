Felipe Titto já não anda mais de bengala e fala sobre agressão de motorista de aplicativo

10/11/2019 | 10:11



Felipe Titto esteve em uma maré de azar recentemente. Primeiro, sofreu uma mordida de seu próprio cachorro, teve uma infecção, tomou pontos e passou a andar de bengala por uns dias. Depois, foi noticiado que duas mulheres de sua equipe, sua assessora Jessica Varrasquim e sua advogada, Tatiane Soares, foram agredidas fisicamente por um motorista de aplicativo.

Para tranquilizar e atualizar os fãs, o ator de A Dona do Pedaço fez vídeos em seu Stories dizendo o seguinte:

- Eu passo para dar boas notícias. A primeira é essa aqui. O meu pé só tem um rasgo com pouquíssimos pontos. O outro também tá cicatrizando. Eu abandonei a bengala. O meu pé já está bem menos inchado, tô mancando bem pouca coisa, mas já está dando para andar quase normal, disse enquanto mostrava sua perna.

Depois, falou sobre a alta de Jéssica do hospital, que passou por uma cirurgia no nariz, após levar um soco do motorista:

- A Jéssica já está em casa, teve alta ontem à noite [sexta-feira, dia 8]. Falei com ela agora e o nariz já está desinchando, o pós-cirúrgico, né, porque ela fez uma cirurgia, por causa do nariz quebrado. E é isso. Agora é agradecer a Deus pelos problemas que têm pintado na minha vida serem todos resolvíveis.

Continuando, ele filosofa sobre o assunto:

- Eu fiquei pensando nisso ontem. As pessoas me mandando: pô, se benze, cara. Não, eu só agradeço a Deus por todos os problemas que pintam na minha vida são problemas que eu consigo resolver. Quando a vida pinta problemas que estão fora do nosso alcance e aí eles realmente se tornam problemas. Quando acontece esse tipo de coisa que está na nossa mão para resolver, que a gente consegue ter acesso a coisas para resolver, eles não são problemas, são adversidades, são pedrinhas que surgem no nosso caminho.

Em outro vídeo, ele mostrou novamente o machucado da perna e brincou que três band-aids do desenho Frozen foram o suficiente para tampar o ferimento!