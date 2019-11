Seis ficam feridos após palco ceder em Americana

10/11/2019 | 09:10



Parte do palco do Teatro Municipal de Americana Lulu Benencase, no interior de São Paulo, cedeu na noite de anteontem e deixou seis pessoas feridas.

Bailarinos da Academia de Ballet Sandra Godoy se apresentavam na casa de espetáculo, por volta das 22h30, quando aconteceu o acidente.

"Espontaneamente, um grupo de 40 pessoas começou a pular em cima do palco, o que gerou muito impacto. Elas ficaram feridas após caírem no fosso, que utilizamos em espetáculos com orquestra. Parte do ferro se desprendeu e soltou a trava que prende as placas removíveis", disse o administrador do teatro, Luciano Luize.

Ao todo, 130 pessoas estavam em cima da estrutura. Outras 700 estavam na plateia.

"A documentação do teatro está regularizada, com alvará de funcionamento em dia. O palco tem estrutura adequada, mas não dá para ficar pulando em cima", afirmou Luize. "O impacto foi muito grande, mas felizmente foi mais o susto."

Feridos

As seis pessoas, sendo três professores e três alunos, que ficaram feridas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas a hospitais da região, com escoriações, e já tiveram alta.

A prefeitura de Americana, em nota, lamentou o ocorrido, afirmou que está tomando as providências necessárias e reforçou que o teatro dispõe de alvará de funcionamento e está com toda a documentação regularizada. A polícia realizou perícia no local.

Cancelamento

Já a equipe do Ballet Art Sandra Godoy afirmou que todos os alunos e funcionários envolvidos no acidente passam bem. A academia tinha mais uma apresentação ontem, mas preferiu cancelar em função do "estado físico e emocional de nossos alunos e, obviamente, pela falta de condições estruturais do teatro". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.