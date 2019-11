Luchelle Furtado



08/11/2019 | 18:18

Durante a Guerra Fria, o Muro de Berlim foi construído com o objetivo de separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Esta barreira foi erguida em 1961 e durou até 1989. Atualmente, 30 anos após a queda do muro de Berlim, a capital alemã está bem diferente do passado. Confira na galeria:

30 anos da queda do muro de Berlim