Henrique Fogaça volta com a esposa e atribui fase ruim à inveja: - Muito olho em cima de mim

08/11/2019 | 14:11



Como você viu, Henrique Fogaça teve alguns meses difíceis em 2019. Em poucos meses, o chef de cozinha sofreu um acidente de moto, quebrou costelas, contraiu uma pneumonia, separou-se da esposa, enfrentou fortes críticas após ter publicado uma foto ao lado de freiras com uma camisa considerada desrespeitosa e, ainda, teve que lidar com o vazamento de um suposto vídeo íntimo. Felizmente, tudo isso passou e, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, o jurado do MasterChef afirmou já estar se recuperando.

- Das fraturas estou me recuperando bem. Cheguei a operar o ombro também. Fica uma sequela ou outra, mas sou forte. Acredito que o que comanda tudo é nossa mente. Ainda assim, evito exercícios de grande impacto por conta da recuperação e porque tenho hérnia de disco há mais de 15 anos. Vira e mexe sofro com crise na lombar. Tenho tido cuidado e voltei a me exercitar devagar para não me lesionar.

Bem sucedido, o chef acredita que estar nos holofotes tenha atraído algumas energias negativas:

- Fase ruim todo mundo tem, mas o que aconteceu comigo foi por inveja. Eu me expus demais. Existem muitas pessoas que dão tapinha nas costas, mas, na verdade, estão morrendo por dentro. São losers [perdedores] na vida. Na situação em que estou, é muito olho em cima de mim. Então, isso acaba de certa forma tirando minhas energias. Eu vinha expondo a minha vida pessoal. Agora estou aprendendo a ser mais discreto. Sem contar que, nas redes, há muito julgamento. E você fala A e as pessoas interpretam Z. Elas xingam: Seu b***a, Seu filho disso e daquilo. Aí você encontra o cara pessoalmente e ele reage de outra forma: Não é bem isso que eu ia falar. Aprendi que preciso ter cuidado. Tenho compartilhado menos sobre onde estou, o que farei...

Fogaça ainda explicou a polêmica envolvendo a foto com duas freiras. Na ocasião, o cozinheiro divulgou um clique ao lado das irmãs - mas sua camiseta mostrava duas mulheres se beijando, vestindo o hábito religioso.

- Eu não me arrependi [de ter publicado a foto]. Sou uma pessoa, de certa forma, contestadora em relação a algumas coisas da vida. Eu estava na Itália, usando uma camisa de um cara do Rio Grande do Sul e as imagens são provocativas para a realidade do mundo em que vivemos. Coincidiu de eu ir passear pelo Vaticano e essas freiras, que eram brasileiras, falarem: Ah, o Fogaça. A gente vê você na TV. Vamos fazer uma foto?. Nós fizemos, eu publiquei e fui julgado. Depois de tudo, falei: Por mim mesmo, eu não falaria nada mais. Não queria fazer nota de esclarecimento. Preferi gravar um vídeo e explicar o que aconteceu e ponto. A melhor maneira de agir é ser transparente e verdadeiro.

Uma das provas de que a má fase foi embora foi a reconciliação do jurado com a esposa, Carine Ludvic.

- O amor falou mais alto. Ela é uma pessoa de que gosto muito: transparente, com vontade de somar. Voltamos porque os dois são parecidos.

Pai de três filhos, Olívia, de 12 anos de idade, João, de 11 anos, e Maria, de quatro anos, Fogaça revelou que não pretende aumentar a família por enquanto.

- Hoje em dia, penso que ter filho é para educar. Já tenho três, e minha vida é muito corrida. Sou casado com uma moça mais nova [Carine, e eles possuem 17 anos de diferença] que, mais para frente, gostaria de ter. Por ora, eu digo: Vamos vivendo nosso dia a dia e, no momento certo, quando você quiser ter e se estivermos bem no nosso relacionamento e na vida, podemos aumentar a família, sim.