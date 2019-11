Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



08/11/2019 | 07:00



O contato do ser humano com o mundo ao seu redor pode parecer simples, mas tudo se complica quando o indivíduo não tem conhecimento de leitura e escrita. É aproveitando essa ideia que a paulista Cia do Tijolo apresenta o projeto Ledores no Breu. Na região, o espetáculo tem apresentação única hoje à noite, a partir das 20h, na área de convivência do Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554. Tel.: 4223-8800).

O ator Dinho Lima Flor estrela a peça que explora como analfabetos convivem com a sociedade no século XXI. Diversas histórias entrelaçadas dão forma à montagem, que busca reflexão de como a dificuldade de comunicação e a falta de entendimento de várias coisas podem ser mecanismos de exclusão. Rodrigo Mercadante assina a direção.<EM>

A entrada é gratuita, com os ingressos sendo distribuídos com uma hora de antecedência na central de atendimento da unidade.



EM MAUÁ

O Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353. Tel.: 4512-7480) recebe, no domingo, o show de comédia Irmã Selma e o Seu Terço Insano. A sessão começa às 19h, com ingressos, entre R$ 30 e R$ 60, sendo vendidos na bilheteria ou por meio da internet (www.bilheteriaexpress.com.br). No palco, o veterano ator e comediante Octávio Mendes dá vida à personagem do título e apresenta outras figuras excêntricas.