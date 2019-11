Produção enxuta: onde menos é mais

Do Diário do Grande ABC



07/11/2019



A cada dia, tem se falado mais sobre a quarta revolução industrial – ou indústria 4.0, conceito que vem para tornar processos mais inteligentes, oferecer mais produtividade, além de mais qualidade no resultado do produto ou do serviço e, ainda, do atendimento. Para cumprir integralmente essa proposta, pré-requisito importante é aderir à filosofia do lean manufacturing – sistema de produção enxuta. No entanto, pesquisa realizada pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com o Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), com 227 empresas, identificou que somente 41% utilizam o lean manufacturing. O Brasil já está atrasado na discussão da indústria 4.0 – países desenvolvidos falam sobre desde 2011 – e, sem atentar-se à base de tudo, a implementação fica mais tardia.

A metodologia lean manufacturing foi criada em meados dos anos 1950 na fabricante automotiva Toyota. Mesmo no alto dos seus mais de 60 anos, continua atual e necessária. A instabilidade econômica à qual o País atravessa há bom tempo exige a cada dia que se faça mais com menos, ou melhor: que se otimize esse menos, reduzindo os desperdícios, para que possa virar mais. Diante disso, o lean manufacturing prioriza a utilização dos recursos de maneira eficiente e a melhoria do ambiente de trabalho, o que reflete em maior qualidade do produto e/ou serviço que a empresa oferece, tornando-a competitiva no mercado.

Em meio a tantas tarefas de gestão, os desperdícios, muitas vezes, passam despercebidos ou não são interpretados como tais. Excesso de estoque, por exemplo, pode ser visto como diferencial, quando, na verdade, é dinheiro parado e possibilidade de perecimento do produto. A produção deve ocorrer de acordo com a demanda. A aplicação do conceito lean vai além da área produtiva – se estende às áreas administrativas. No chamado lean office, ao colocar organização entre as metas, é possível conquistar maior envolvimento dos colaboradores, o que refletirá na redução de etapas de processos durante a execução do trabalho (e também de pilhas de papel sobre a mesa), melhor sistemática para identificação de problemas, entre outras vantagens que manterão a estrutura enxuta e ágil.

Mas para que tudo isso seja efetivamente prático, não basta somente mudar operações e implementar tecnologias. É preciso haver mudança cultural dos quadros que integram a empresa, na qual toda a equipe colabore na identificação de etapas, esforços e gastos que podem ser limados e que, a cada problema, enxerguem oportunidade de transformação. Essa é a base que fará com que toda a engrenagem da empresa rode plenamente, com custos reduzidos, investimentos e produtividade otimizados e, consequentemente, crescimento.

Marcel Mazurkyewistz é diretor da empresa de cartonagem do Grande ABC Mazurky.