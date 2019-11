Governo paulista oferece emprego por meio do Minha Chance

Da Redação



06/11/2019 | 07:19



O governador João Doria (PSDB) assinou ontem, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, parceria com o Movimento Brasil Digital para abertura de vagas do programa Minha Chance. A iniciativa incluirá mais 33 grandes empresas e prevê a realização de ações no aperfeiçoamento dos cursos profissionalizantes já ofertados.

Já foram assinadas também duas outras parcerias para geração de empregos no Estado, com a IBM e Nestlé. O Minha Chance atualmente conta com 63 empresas cadastradas no programa. Desse total, 27 empresas lançaram potencial de abertura de 21.960 vagas no Estado de São Paulo, previstas em curto e médio prazos.

A iniciativa também prevê formação em cursos profissionalizantes, que já tem 38 turmas concluídas, com 1.140 alunos formados, em seis diferentes cursos: almoxarife-estoquista; operador de caixa; montagem e manutenção de computador; técnicas de vendas; espanhol e inglês para recepção. Para saber mais, acesse http://www.minhachance.sp.gov.br/.