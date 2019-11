Caixa lança app para clientes de baixa renda e beneficiários de programas sociais

Da Redação



05/11/2019 | 15:18

A Caixa lançou o aplicativo financeiro CAIXA Tem, voltado a clientes de baixa renda e beneficiários de programas sociais. Nele, será possível realizar pagamentos de contas, transferências e consultas sociais relacionadas ao FGTS e ao Bolsa Família, entre outros serviços.

Com plataforma mais simples e baixo consumo do pacote de dados, o app foi desenvolvido para possibilitar a inclusão financeira e ampliar o acesso aos serviços da Caixa por pessoas que têm celulares mais simples.

Para utilizar o aplicativo, basta que o usuário insira CPF e senha, que é a mesma para realizar transações. O CAIXA Tem possui interface conversacional, facilitando o manuseio do cliente já acostumado com apps como o WhatsApp.

Como usar

O app CAIXA Tem somente está disponível para usuários do sistema Android. Para começar a usar, basta acessar a loja do Google Play e baixá-lo. Ele está neste link.

Ele também permite a transferência de recursos com a leitura de QR Code e oferece interação humanizada, possibilitando a utilização de chatbots, navegação por comando de voz e leitura das conversas em voz alta (text to speech).

O app, disponível na versão Beta para 10 mil clientes, no sistema Android, está entre os mais leves do mercado, com download de aproximadamente 2,9 MB, funcionando, inclusive, em diversos modelos de smartphones de gerações anteriores.

