10 cidades medievais italianas que valem a visita

05/11/2019 | 08:18

Na Itália existem 254 burgos – vilarejos protegidos por muros. Essas cidades medievais italianas são ótimas opções de viagem para os fãs de história e de séries da Netflix. Isso porque os destinos já serviram de cenários para produções como “Vikings”, “Outlander” e “Reign”.

“Quando essas cidades surgiram, na Idade Média, eram verdadeiras fortalezas que abrigavam populações conhecidas como burgueses. Visitar esses locais é como fazer parte das séries medievais da Netflix, com ruas pequenas e construções feitas de pedra, quase sempre ligadas a castelos e palácios”, afirma Ana Grassi, Travel Designer especialista em Itália.

Para quem é fã ou quer conhecer esses lugares por pura curiosidade, a especialista destacou 10 destinos imperdíveis que não podem ficar fora do roteiro.

Cidades medievais italianas

1 – Gradara (Marche)

Gradara é um vilarejo medieval que fica entre as colinas, próximo ao mar Adriático. Esse lugar impressiona desde à primeira vista, quando é possível ver o grande castelo no alto. Ao entrar e caminhar pelas misteriosas ruas de pedra, é possível ver como era a vida ali. Isso sem contar nos monumentos históricos — o burgo por si só já é um.

“Foi em Gradara onde aconteceu o romance citado por Dante, a paixão entre Paolo e Francesca. Além de caminhar pelas ruelas burguesas, uma das melhores atrações é visitar o grande castelo e admirar a vista de cima das muralhas”, explica Ana.

2 – Castroreale (Sicilia)

A Castroreale é conhecida principalmente por suas importantes obras de arte. Elas podem ser vistas no museu cívico e na Pinacoteca, nas igrejas e na cidade, bem como na paisagem ao redor. A cidade fica em uma colina, por isso tem vistas distantes sobre a paisagem lindíssima.

“Além de toda a carga histórica, Castroreale também é um lugar para quem gosta de águas termais. Isso porque na região estão vários balneários que são abertos para visitação”, explica a Travel Designer.

3 – Bobbio (Emiglia Romagna)

Este burgo fica próximo ao rio Trebbia, na Emília Romagna, e possui registros de civilizações que abrigaram a região desde o século 14 a.C.. O centro histórico permanece preservado com as construções medievais em pedra e madeira.

Além disso, a região é conhecidíssima pela gastronomia regional. “Vale provar um prato conhecido como maccheroni alla bobbiese. Trata-se de uma massa fresca artesanal feita com um molho ensopado delicioso”, informa Ana.

4 – Furore (Campania)

Furore é um vilarejo medieval e um dos lugares mais privilegiados da Itália: fica na beira do mar Mediterrâneo, na Costa Amalfitana, com o azul das praias. “A cidade tem pouco mais de 800 habitantes e é pouquíssimo explorada pelo turismo. Mesmo assim, todo ano acontece um festival que convida artistas do mundo todo a deixarem o local mais colorido”, ressalta a especialista.

5 – Monte Isola (Lombardia)

A Monte Isola é uma montanha na maior ilha habitada na Europa do Lago Iseo. O local também o destino mais visitado na região, por causa das encantadoras aldeias, da paisagem e dos monumentos.

“Um fato curioso é que não é permitido a entrada de carros na ilha. Mas as bicicletas são liberadas e os habitantes também podem ter motos”, conta Ana.

6 – Bagnoli del Trigno (Molise)

O fato mais curioso sobre Bagnoli del Trigno é que não existe um consenso sobre o surgimento da cidade. Segundo uma das lendas, ela teria sido criada a partir de ocupações que circundavam as fontes termais. Mas outra lenda conta uma versão diferente: a cidade surgiu a partir de um naufrágio que teria ocorrido na região.

7 – Stintino (Sardenha)

Stintino é uma pequena vila que fica no noroeste da Sardenha e surgiu em 1885, quando era habitada por famílias de pescadores da ‘Ilha de Asinara’. Hoje, a população local tem cerca de 1.600 habitantes.

“As praias de Stintino têm areia branca e vista para uma incrível água clara e transparente. Elas são cercadas por maquis mediterrâneos lindíssimos”, diz Ana.

8 – San Giorgio di Valpolicella (Veneto)

As escavações arqueológicas já revelaram a presença humana em San Giorgio di Valpolicella ainda na idade do bronze. “Muitos turistas passam por ali para conhecer a região vinícola. Ali, é feito o vinho Amarone”, conta Ana.

9 – Pescocostanzo (Calábria)

O antigo burgo de Pescocostanzo é um bom exemplo de preservação da arquitetura. O povoado teve início no século 10 e fica no território do Parque Nacional Majella.

“Em Pescocostanzo é possível encontrar traços arquitetônicos de diferentes vertentes, como construções Renascentistas e também Barrocas. Isso sem mencionar as atrações naturais. Durante o inverno, milhares de pessoas vão até a região para esquiar”, explica a Travel Designer

10 – Sesto al Reghena (Friuli Venezia Giulia)

A aldeia de Sesto al Reghena está localizada em Friuli Venezia Giulia e surgiu em 2 a.C.. Ela fica a 10 quilômetros de Iulia Concordia, um lugar que também merece a visita.

“Conhecida especialmente pela Abadia de Santa Maria em Silvis, fundada em 730-735, a vila pertenceu aos beneditinos em séculos passados. Embora os húngaros tenham arruinado a cidade, a Abadia foi restaurada e permanece belíssima”, finaliza Ana.

Cidades medievais mais charmosas da Europa

As cidades medievais mais charmosas da Europa costumam conquistar o viajante. Caminhar por ruas estreitas ou muros com torres de vigia soa como uma deliciosa volta ao tempo. É irresistível pensar como era a vida naquele lugar séculos atrás e perder horas observando cada detalhe.

Países clássicos, como Portugal, França, Suíça, Alemanha e Itália são repletos de lugares assim que valem a visita. Mas também há boas surpresas em lugares como Bélgica, Montenegro, Lituânia e Eslovênia. Confira: