Venda de veículos novos têm alta de 10%

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



05/11/2019 | 07:08



O número de emplacamentos de veículos novos no Grande ABC chegou a 5.002 em outubro. No total, foram 43.243 unidades vendidas nos primeiros dez meses deste ano, número 10,11% superior ao mesmo período de 2018 (39.272 emplacamentos).

Os dados são da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores) e incluem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Em setembro, foram comercializadas 4.082 unidades, ou seja, a alta é de 22,54% em relação ao último mês.

De acordo com o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, o ano de 2019 frustrou a expectativa dos analistas no ponto de vista econômico, mas os próximos meses tendem a melhorar. “As taxas de juros caíram razoavelmente, e isso tem dado uma estimulada no crédito, que é mola importante para o crescimento econômico. A tendência é que nós tenhamos uma melhora nos próximos meses, considerando o 13º salário”, afirmou.

Em outubro, a cidade que mais comercializou veículos foi São Caetano, com 1.613 unidades. Em seguida vem São Bernardo, com 1.461, e Santo André, com 1.224. No ano, São Bernardo tem a liderança, com 15.495 emplacamentos.

Em relação aos pesados, foram vendidos 1.514 exemplares neste ano. Somente em outubro, foram comercializados 154 caminhões nas sete cidades, número que deve crescer conforme a economia der maiores sinais de retomada.