Realidade ou ficção?

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



04/11/2019 | 09:30



A modelo brasileira Lais Ribeiro se inspirou em personagem de Avatar (2009) para festa de Dia das Bruxas. Além de a fantasia ter ficado absolutamente fiel, faz dez anos que a ficção científica foi lançada eoenredo segue ‘atual’.

Escrito e dirigido por James Cameron, o longa se passa em 2154 e mostra conflito no planeta Pandora. A guerra é entre colonizadores humanos e os Na’vi, nativos humanoides. Eles brigam pelos recursos do planeta e pela continuação da existência da espécie.

Algo familiar nos noticiários? No caso, são a fauna e a flora lutando para existir após tanto derramamento de óleo e queimadas. E tem muita história vindo por aí tanto na vida real quanto nas telonas. Camerom planeja lançar mais quatro sequências de Avatar, a próxima em 2021.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Bazar de roupas de festa

O Fundo Social de Ribeirão Pires vai realizar. entre hoje e dia 22, Bazar de Roupas de Festas. Das 9h às 16h, peças doadas pela Vestire e pela Via Santony, empresas de São Bernardo, estarão à venda a preços mais baixos do que o mercado. O valor arrecadado no bazar, que será na sede na Avenida Francisco Monteiro, 2.940, vai ser destinado para ações da entidade no município.