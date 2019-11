Espanha recebe a festa musical do EMA 2019, da MTV

Da Redação



03/11/2019



Destaques musicais que chamaram a atenção da Europa ao longo da última temporada têm encontro marcado para hoje, na cidade de Sevilha, na Espanha. O local irá receber algumas das maiores estrelas do mundo pop na edição deste ano do EMA (Europe Music Awards), organizado pela MTV desde 1994. Toda premiação, os shows e o desfile de convidados internacionais que vão além de artistas europeus serão apresentados ao público nacional a partir das 17h, com exibição ao vivo da MTV Brasil na rede paga de televisão. A transmissão ocorrerá em mais de 180 países.

Quem fica com a missão de comandar a festa é a cantora, compositora e atriz Becky G, 22 anos, dos Estados Unidos e conhecida por singles como Sin Pijamas e Mayores – fazendo alusão à origem latina de sua família – e por participar da versão do longa-metragem Power Rangers (2017). Claro que a organização aproveita sua presença de maneira especial para colocá-la como uma das performances da noite e por concorrer como melhor artista pop.

Grande parte dos holofotes estará voltada para Ariana Grande, mais lembrada deste ano e finalista em sete categorias, incluindo como melhor artista, melhor clipe (por Thank U, Next) e maiores fãs. Shawn Mendes, Billie Eillish e Lil Nas X aparecem com seis indicações cada.

Apesar de todo o ambiente europeu do evento, os cantores Emicida, Anitta, Ludmilla, Kevin o Chris e Pabllo Vittar brigam como melhor artista brasileiro. Pabllo, inclusive, irá subir ao palco do pré-show, durante o tapete vermelho. “Estou muito feliz com esse convite para realizar a minha primeira performance no MTV EMA. Será uma apresentação especial, de muito flash pose, dança e alegria para os telespectadores de todo o mundo”, diz a popstar, pronta para desfilar alguns de seus hits diante do público internacional.