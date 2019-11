Por mais competitividade, F1 anuncia mudanças drásticas para 2021

Leo Alves



Na tarde de ontem (31), a direção da F1 divulgou as mudanças para o campeonato de 2021. Durante coletiva realizada na cidade de Austin, que recebe o GP dos Estados Unidos neste final de semana, a cúpula da categoria explicou como serão as mudanças nos carros e quais os impactos que elas vão causar no esporte.

F1 2021: o que muda

As principais novidades são na parte aerodinâmica dos bólidos. Eles terão visual mais agressivo, mas serão desenvolvidos para terem um fluxo de ar que cause menos turbulência no carro que vem atrás. A ideia é que isso facilite as ultrapassagens, já que deve permitir que os carros andem mais próximos.

Além da aerodinâmica, outra importante alteração foi no tamanho das rodas. As 13 polegadas atuais saem de cena e entram as de 18 polegadas com pneus de perfil baixo. Esse foi um pedido da Pirelli, já que os carros de rua atuais usam a combinação “roda grande e compostos finos”.

Porém, talvez a maior de todas as mudanças não seja vista pelo grande público, já que atinge o bolso das equipes. Haverá um teto orçamentário de US$ 175 milhões por temporada de 21 GPs. Caso haja mais corridas, cada time passa a receber mais US$ 1 milhão por etapa, mas os campeonatos só podem ter 25 provas no máximo.

Mecanicamente, entretanto, nenhuma novidade. As unidades de potência seguem as mesmas: motor 1,6 turbo auxiliado por motores elétricos.

Visual

Na galeria, confira algumas projeções de como será o visual dos bólidos a partir de 2021.

