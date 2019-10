São Paulo vai receber prêmio de inovação tecnológica no esporte, saúde e lazer

Nilton Valentim



31/10/2019 | 19:01



A prática de atividades físicas está cada vez mais incorporada à rotina dos brasileiros. O esporte deixou de ser meramente competitivo e tornou-se fonte de saúde e lazer para muitas pessoas. Prova disso é a elevação no número de praticantes de corrida de rua e de modalidades ligadas à natureza.

Da mesma forma que cresceu o número de integrantes da chamada geração saúde, também aumentou a oferta de materiais voltados a este público. A tecnologia de ponta disponibilizada pelas marcas aos grandes nomes do esporte também chega aos amadores. E nesta faixa de produtos estão os tênis, camisetas de tecidos tecnológicos, aplicativos e uma série de outras inovações.

São Paulo vai receber no dia 2 de dezembro o Prêmio e Fórum de Inovação Tecnológica no Esporte, Saúde e Lazer, que tem como objetivo incentivar e impulsionar a criação de novos equipamentos para a prática esportiva.

Alguns exemplos de tecnologia avançada estão aí na nossa frente, como o VAR (árbitro auxiliar de vídeo), que foi adotado oficialmente pelo futebol na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e que se espalhou pelo planeta ajudando a corrigir alguns erros. A bandagem terapêutica (Kinesio Tape), fitas coloridas colocadas nos braços e pernas de atletas de várias modalidades. São usadas para estabilizar articulações e preservar tendões e músculos. O Hawk Eye (olho de falcão), utilizado para dirimir dúvidas sobre se a bola entrou ou não (futebol), se foi dentro ou fora (tênis), se raspou ou não no bloqueio (vôlei).

É com foco no incentivo à criatividade empreendedora que a CNS (Confederação Nacional de Serviços) apoia a iniciativa. “Recebemos esse honroso convite para participar da primeira edição desse importante prêmio. Nosso objetivo é fazer com que muitos dos nossos afiliados inscrevam suas ideias e contribuam para o desenvolvimento de projetos que vão ajudar um sem número de pessoas no Brasil e no mundo”, afirmou Carlos Alberto Salvatore, da direção da CNS.

Mais informações no site oficial do evento: http://premioinovacaotecnologica.esp.br.