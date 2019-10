31/10/2019 | 04:18



As vendas do varejo na Alemanha registraram alta de 3,4% em setembro deste ano em comparação ao mesmo mês de 2018, segundo dados preliminares sazonalmente ajustados divulgados pela agência de estatísticas alemã Destatis nesta quinta-feira, 31.

Em relação ao mês de agosto, as vendas aumentaram 0,1% em setembro. Já no acumulado dos nove primeiros meses do ano, o resultado foi 3,1% maior ante igual período do ano passado.