Caminhada Outubro Rosa atrai mais de 600 pessoas

Do Dgabc.com.br



29/10/2019 | 11:57



As ruas de São Caetano ganharam colorido especial na manhã deste domingo (27). Mais de 600 mulheres e homens participaram da Caminhada Outubro Rosa, em conscientização sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, no evento promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Rede Feminina de Combate ao Câncer.



“Este é um momento para lembrar às mulheres de que elas precisam cuidar da saúde em primeiro lugar”, discursou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Denise Auricchio. “Com o Programa Elas por Elas temos levado informação sobre a importância do autoexame, das consultas médicas e da mamografia, sendo que as participantes podem sair com o exame agendado. Nosso trabalho não para por aqui e queremos que o Outubro Rosa dure por todo ano, conscientizando a população sobre o assunto”, completou.



Já a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, reforçou as palavras da presidente da entidade solidária destacando que as ações de prevenção seguem intensas junto às mulheres. “O câncer de mama pode ser curável se detectado precocemente. Por essa razão que falar sobre o tema, inclusive com os homens, é de extrema importância para que multipliquemos as informações que podem salvar vidas”.



O deputado estadual Thiago Auricchio também prestigiou o evento e lembrou que “infelizmente, muitas mulheres ainda morrem vítimas do câncer de mama, o que reforça mais a grandiosidade de ações que conscientizam sobre o assunto.”



A Caminhada Outubro Rosa contou com o aquecimento em ritmo da Zumba, sob o comando do professor Alan Ferreira e equipe. O trajeto saiu do Parque Chico Mendes e encerrou no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, onde músicos da Fundação das Artes recepcionaram os participantes.



A atividade teve patrocínio da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), Natural da Terra, Auto Shopping Global, Quality Hotel, Comfort Hotel, Adria, Acapulco Segurança e Serviços, Mais Você Isenções, ParkShoppingSãoCaetano, Ana Sofia Flores, Supermercados Joanin, Autoescola Javarotti e Laportes Restaurante.



DOAÇÃO DE CABELO

Além da caminhada, o público também pôde praticar a solidariedade com a doação de cabelo para a confecção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer e outras doenças.



Foi o caso de Valdirene Maria da Silva, moradora do Bairro Cerâmica, que cortou as madeixas e doou para a ação social. “Esse era um desejo antigo e estou grata em poder ajudar quem precisa. Não sabemos o dia de amanhã e me coloquei no lugar de quem está passando por essa situação”, revelou.