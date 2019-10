Anitta planeja viagem internacional com novo irmão e o nome do projeto da cantora é comparado com filmes pornô

29/10/2019 | 10:11



O dia finalmente chegou! Anitta finalmente conheceu seu novo irmão. Recentemente, a família da cantora foi surpreendida com a notícia de que o pai da artista, Mauro Machado, teve um filho do casamento e na última segunda-feira, dia 28, finalmente rolou o encontro entre as duas famílias.

Mas a aproximação não para por aí, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a voz de Vai Malandra está planejando uma viagem internacional com a nova família. Assim que ela tirá uma folga, irá passear em algum lugar do exterior com o irmão, cunhada e sobrinha.

Além das novidades na vida pessoal, Anitta também está entrando em uma nova fase de sua carreira. A diva divulgou um vídeo anunciando seu novo projeto, chamado Brasileirinha. Ele contará apenas com músicas em português e terá como foco o mercado nacional. Porém além das novidades anunciadas pela beldade, outra coisa também surpreendeu os fãs da cantora: o nome da empreitada! Alguns seguidores da musa começaram a comparar o futuro trabalho com filmes pornô, isso porque o título do trabalho lembra o nome da maior produtora de filmes adultos do país, Brasileirinhas.

Enquanto uma parte dos internautas está animada com a novidade ou dizendo que essa é a despedida de Anitta do mercado brasileiro, outra está fazendo piada com o nome projeto:

Vai ser difícil, hein, Anitta. Esse nome só remete a pornô, escreveu um usuário do Twitter junto com prints de uma busca no Google com os resultados para brasileirinha, na qual só aparecem resultados relacionados ao pornô.

Outro seguidor da cantora ainda fez uma montagem com o rosto de Anitta na capa de um filme erótico e escreveu:

É isso, amores, a divulgação está pesadíssima!

O primeiro lançamento de Brasileira acontecerá durante o Prêmio Multishow, na noite desta terça-feira, dia 29.