6 locais para degustar e conhecer o vinho Madeira

28/10/2019 | 15:18

A Ilha da Madeira, destino português situado em meio ao Oceano Atlântico, produz uma das bebidas mais famosas do mundo: o vinho Madeira. Ele é fortificado, com teor alcoólico elevado, e que pode ser utilizado como aperitivo ou digestivo – podendo ser servido no começo ou final da refeição.

Para degustá-lo, uma das melhores opções é ir diretamente aos produtores da bebida, que mantêm adegas e wine bars espalhados pela ilha portuguesa. A seguir, confira seis deles, onde é possível conhecer e degustar a bebida.

6 lugares para degustar o vinho Madeira

Este espaço em Funchal, capital da Ilha da Madeira, tem um museu sobre os vinhos produzidos pela Madeira Wine Company, uma das maiores produtoras do pedaço, além de um wine bar. Mais de 650 barris e cubas estão armazenados no local envelhecendo os vinhos em um método tradicional conhecido como canteiro. É possível fazer uma visita premium ou vintage, sendo que a última é focada nos vinhos mais antigos da adega.

Com mais de 140 anos de história, esta adega oferece uma experiência de degustação única. A sala de provas foi construída ainda no século 19, e é decorada com pinturas de Max Römer, um alemão que viveu durante muitos anos na ilha. Fica no centro de Funchal.

Pereira d’Oliveira

Gerida pela mesma família há cinco gerações, a Pereira d’Oliveira mantém as tradições e práticas de seu passado. Em sua adega, também localizada em Funchal, os vinhos ficam armazenados em cascos de carvalho, e antes mesmo de começar a provar, já é possível sentir o aroma da bebida. As degustações são gratuitas.

Para provar os vinhos da Justino’s é necessário sair de Funchal e ir até Caniço, a cerca de dez quilômetros da capital. Este é um dos mais antigos produtores de vinho Madeira. Embora tenha começado como empresa familiar, atualmente, o local tem parceira com um importante grupo francês de bebidas, que ajudou a marca a se tornar uma das líderes na exportação.

Esta é uma das empresas mais jovens a produzir o vinho Madeira e, talvez, uma das mais ousadas e irreverentes, sempre inovando nas bebidas e nas embalagens. Para provar, basta ir até suas instalações situadas em uma colina em Câmara de Lobos, também vizinha de Funchal.

Henriques & Henriques

Também na aldeia piscatória de Câmara de Lobos, a Henriques & Henriques garante uma visita muito interessante. Além de provar os vinhos, os turistas podem ver barris de uísque que são usados para armazenar o vinho Madeira e, após alguns anos, são enviados de volta para a Escócia para a produção desse outro destilado, pois assim dão outro sabor à bebida.

Paisagens da Ilha da Madeira

Na galeria, confira algumas imagens da Ilha da Madeira.