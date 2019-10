Após declaração picante para Junno Andrade, Xuxa Meneghel posa topless, mas foto é classificada com conteúdo delicado

28/10/2019 | 09:11



Eita! Xuxa Meneghel deu o que falar no Instagram no último domingo, dia 27, ao deixar comentários ousados para Junno Andrade e também publicar uma foto reveladora em seu perfil na rede social. O companheiro da apresentadora publicou uma selfie sem camisa, exibindo o tanquinho sarado após fazer exercícios físicos e questionou os seguidores:

Será que eu queimei umas gordurebas veganas????, escreveu.

Xuxa, então, respondeu o amado e não conteve sua euforia:

Suado, seco...você é meu prato preferido! Cru, assado...eu te quero toda a hora. Dormindo ou acordado você é meu desejo. Juntos e Shallow Now e sempre meu vegano gostoso!, disse ela. E ainda aproveitou para mandar recado aos seguidores do artista: Meu povo, pode falar eu deixo! Vocês não viram nem a metade!

Um internauta ainda chamou a atenção da rainha dos baixinhos ao deixar um comentário mais criativo e saidinho para Junno:

Queria te enxugar com folhas de alface americana e ver sua cenoura!, escreveu o rapaz.

E claro, Xuxa respondeu:

Você gosta de berinjela? Bem robusta? Se não gosta, fica quietinho e beijinho, beijinho, tchau, tchau, porque esse é só da tia da Xuxa!

Horas depois, a loira chamou a atenção em seu próprio perfil na rede social. A apresentadora publicou uma foto completamente topless enquanto tomava sol acompanhada de sua cachorrinha. Na legenda, escreveu:

Meu amor Junno Andrade foi pro teatro e eu resolvi pegar o final de sol na laje com Dana, disse.

O clique, no entanto, acabou sendo considerado como conteúdo indelicado pelo Instagram, pegando muita gente de surpresa quando a publicação aparecia no feed do aplicativo:

Esta foto representa conteúdo delicado que algumas famosas podem considerar ofensivo ou perturbador, dizia a mensagem.

Não entendi por que aparece a mensagem antes de abrir a foto, comentou um internauta.

Também não entendi, não tem nada demais a fotos, disse outro.

Mas nem aparece nada. Tem umas que, mesmo de biquíni, aparece, opinou um terceiro.

A foto voltou a ser exibida normalmente algumas horas mais tarde e, claro, Junno deixou uma mensagenzinha picante para Xuxa:

Mas quando eu voltar, quero conferir o bronze hehehe, disse ele.