Volkswagen apresenta novo Golf para a Europa

Leo Alves



25/10/2019 | 14:18

Modelo mais vendido no continente europeu, o Volkswagen Golf teve sua nova geração revelada oficialmente pela marca. Atualizado para a nova realidade do mercado, que busca cada vez mais alternativas menos poluentes, o hatch está pronto para ter versões híbridas, além de ter recebido uma atualização completa de design.

Novo Golf: evoluções

Sob a carroceria, a plataforma modular MQB foi atualizada para a oitava geração do Golf. Ela passa a ser compatível com o sistema elétrico de 48 V, o que facilita o desenvolvimento de configurações híbridas leves. Serão três modelos com essa característica, com as seguintes potências: 110 cv, 130 cv e 150 cv. Todas vão utilizar o propulsor TSI a combustão juntamente com o sistema elétrico.

Outras duas versões híbridas do tipo plug-in vão complementar a gama eletrificada, sendo uma de 204 cv e a esportiva GTE, de 245 cv. Entretanto, ainda haverá modelos apenas a combustão e que serão movidos a gasolina (90 cv e 110 cv), diesel (115 cv e 150 cv) ou gás natural (130 cv).

Conectividade

Um eSIM é o responsável por manter o Golf conectado à internet. Este modelo também utiliza a tecnologia Car2X, o que permite a comunicação dele com outros veículos. Dessa forma, ele consegue receber informações sobre as condições de tráfego, por exemplo, e transmiti-las ao motorista.

Outra novidade é o controle de cruzeiro adaptativo semi-autônomo e que também reconhece placas de trânsito. Algumas versões vão utilizar o painel de instrumentos digital com tela de 10,25 polegadas. A central multimídia pode ter 8,25 ou 10 polegadas, sendo que em algumas versões ela pode ser compatível com a assistente pessoal Alexa, da Amazon.

