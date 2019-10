Mercedes GLC, o melhor de dois mundos

Nilton Valentim



25/10/2019 | 06:45



A terceira geração do GLC 220 d, que foi apresentada pela Mercedes Benz nesta semana, impressiona. Movido a diesel, o utilitário esportivo médio chega em duas versões. A Enduro, topo de linha, custa R$ 329,9 mil. A Off-Road, um pouco mais modesta na gama de equipamentos, sai por R$ 294,9 mil. A empresa alemã também mostrou a versão urbana do GLC, a Coupê, com propulsor a gasolina e que custa R$ 362,9 mil.

Durante a explanação sobre o carro, um dos destaques dos executivos da marca foi a questão da ausência do barulho característico dos modelos que consomem diesel. No test drive de quase 300 quilômetros, com direito a estrada de terra no percurso, deu para sentir o quanto o SUV alemão é silencioso. Tanto que no asfalto dava a impressão até de estar a bordo de um veículo elétrico.

O propulsor, com cilindros em linha, entrega 194 cavalos, atinge velocidade máxima de 215 km/h e vai de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos. A transmissão é automática de nove velocidades.

O carro traz ainda a tecnologia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), que se ‘molda’ automaticamente às características do usuário por meio de recursos de inteligência artificial.

No interior, salta aos olhos o painel digital, projetado em tela de 12 polegadas, que pode ser configurado de três maneiras diferentes. Além de sistema de som com 13 falantes e 590 watts de potência.

No quesito segurança, o carro oferece alerta de pontos cegos nos dois retrovisores, piloto automático que permite programar a distância do carro da frente e a velocidade, além de regulagem da suspensão de acordo com o tipo de terreno.

Na parte externa, o GLC vem equipado com rodas de 19 polegadas, os faróis full LED foram redesenhados e na grade dianteira existem duas barras, que a empresa chama de ‘lamelas’, como assinatura da linha de SUVs. Na traseira, as lanternas também mudaram, assim como o escapamento.

A versão coupê tem uma lamela apenas na dianteira, vem com rodas de aro 20 polegadas. O motor atinge 250 cavalos e vai de 0 a 100 km/h em 6,35 segundos.