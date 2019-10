Comédia ‘Irmã Selma’ será apresentada em São Caetano

Miriam Gimenes



25/10/2019 | 07:35



Não é preciso ter um texto apelativo para ser engraçado. Foi com esse pressuposto que Octávio Mendes criou Irmã Selma, comédia que será apresentada domingo, às 20h, no Teatro Santos Dumont (Av. Goiás, 1.111), em São Caetano.

No palco, cinco personagens criados por Mendes quando ele integrava a trupe do Terça Insana fazem do espetáculo um show para divertir. No ‘elenco’ estão uma freira humorista, a Irmã, que tem canal no YouTube com 8 milhões de acessos, Mônica Goldstein, uma apresentadora de um programa sensacionalista; um ex-gay, Maria Botânica, uma cantora baiana, entre outros personagens.

Os ingressos custam R$ 60 (R$ 30 meia-entrada) e podem ser comprados no local ou no site www.bilheteriaexpress.com.br.