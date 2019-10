23/10/2019 | 10:12



O Ministério de Minas e Energia informou no Diário Oficial da União (DOU) que abriu consulta pública sobre a minuta do Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 (PDE 2029). O material pode ser obtido no site do MME e os interessados podem mandar contribuições, também através do site, pelo prazo de 30 dias.