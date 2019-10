Sofia Vergara é condenada a pagar 330 mil reais para ex em caso de embriões congelados

22/10/2019 | 12:11



A atriz Sofia Vergara foi condenada a pagar quase 80 mil dólares, aproximadamente 330 mil reais, ao ex-noivo Nick Loeb, para a cobertura de honorários do processo que tem como objetivo decidir o destino dos embriões congelados do ex-casal. A informação é do site Radar Online, que teve acesso aos documentos judiciais do caso.

A atriz de Modern Family e Loeb se separaram em 2014. Antes do término, eles haviam congelado dois embriões e os deixaram armazenados sob um contrato em que ambos deveriam decidir se iriam usá-los ou descartá-los. O empresário e político, porém, decidiu lutar pelo direito de utilizá-los, o que é contra o desejo de Vergara.

O ex entrou na Justiça e exigiu que Sofia lhe pagasse cerca de 120 mil dólares, equivalente a quase 490 mil reais, por honorários dos advogados. Mas, a decisão final partiu de um juiz de Los Angeles, nos Estados Unidos, que ficou do lado de Loeb, mesmo diminuindo o valor.

Tenso, hein?