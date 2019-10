Fiat Argo ou VW Polo: saiba qual hatch mais desvaloriza

Da Redação



21/10/2019 | 19:18

Após o fim da fabricação do Palio, a Fiat apostou no Argo para enfrentar os hatchbacks rivais. Já a Volkswagen, acredita no Polo desde 1975. Modelo que já está na sexta geração. Pensando nisso, a KBB Brasil, especialista em precificação de automóveis, realizou uma pesquisa para ajudar os consumidores a descobrirem qual desses modelos desvaloriza mais.

O estudo apresenta a versão Precision 1.8 16V Flex automática do Fiat Argo como a menos desvalorizada, com taxa de 1,42% após um ano de uso. Confira a tabela completa a seguir.

Qual hatch mais desvaloriza

Modelo/Versão Taxa de desvalorização FIAT ARGO Hatchback 4P PRECISION 1.8 16V FLEX Automático -1,42% VOLKSWAGEN POLO Hatchback 4P COMFORTLINE 200 TSI FLEX Automático -2,21% VOLKSWAGEN POLO Hatchback 4P HIGHLINE 200 TSI FLEX Automático -4,23% VOLKSWAGEN POLO Hatchback 4P 1.6 16V FLEX Mecânico -4,50% VOLKSWAGEN POLO Hatchback 4P 1.0 12V FLEX Mecânico -6,12% FIAT ARGO Hatchback 4P DRIVE 1.3 8V FLEX Mecânico -6,84% FIAT ARGO Hatchback 4P 1.0 6V FLEX Mecânico -6,85% FIAT ARGO Hatchback 4P PRECISION 1.8 16V FLEX Mecânico -8,05% FIAT ARGO Hatchback 4P DRIVE 1.0 6V FLEX Mecânico -9,37% FIAT ARGO Hatchback 4P HGT 1.8 16V FLEX Automático -9,38% FIAT ARGO Hatchback 4P HGT 1.8 16V FLEX Mecânico -9,75% FIAT ARGO Hatchback 4P DRIVE 1.3 8V GSR FLEX Embreagem Automatizada -16,50%

Hatches que menos desvalorizam

Na galeria, confira os modelos que menos perdem valor.

Foto: Divulgação Nissan March SL 1.6 16V CVT - desvalorização no primeiro ano de 3,1% Foto: Divulgação Nissan March SL 1.6 16V CVT - desvalorização no primeiro ano de 3,1% Foto: Divulgação Fiat Argo HGT 1.8 16V - desvalorização no primeiro ano de 5,5% Foto: Divulgação Fiat Argo HGT 1.8 16V - desvalorização no primeiro ano de 5,5% Foto: Divulgação Volkswagen Up High 1.0 TSI 12V - desvalorização no primeiro ano de 6,4% Foto: Divulgação Volkswagen Up High 1.0 TSI 12V - desvalorização no primeiro ano de 6,4% Foto: Divulgação Renault Kwid Zen 1.0 12V SCE - desvalorização no primeiro ano de 6,8% Foto: Divulgação Renault Kwid Zen 1.0 12V SCE - desvalorização no primeiro ano de 6,8% Foto: Divulgação Toyota Etios Hatch Platinum 1.5 16V AT - desvalorização no primeiro ano de 6,9% Foto: Divulgação Toyota Etios Hatch Platinum 1.5 16V AT - desvalorização no primeiro ano de 6,9% Foto: Divulgação Ford Fiesta Titanium Plus 1.6 16V - desvalorização no primeiro ano de 7,3% Foto: Divulgação Ford Fiesta Titanium Plus 1.6 16V - desvalorização no primeiro ano de 7,3% Foto: Divulgação Ford Fiesta Trail 1.0 12V - desvalorização no primeiro ano de 7,4% Foto: Divulgação Ford Fiesta Trail 1.0 12V - desvalorização no primeiro ano de 7,4% Foto: Divulgação Citroën C3 Tendance Puretech 1.2 12V - desvalorização no primeiro ano de 7,4% Foto: Divulgação Citroën C3 Tendance Puretech 1.2 12V - desvalorização no primeiro ano de 7,4% Foto: Divulgação Volkswagen Fox Track 1.0 12V - desvalorização no primeiro ano de 8,1% Foto: Divulgação Volkswagen Fox Track 1.0 12V - desvalorização no primeiro ano de 8,1% Foto: Divulgação Hyundai HB20 Comfort Plus 1.6 16V AT - desvalorização no primeiro ano de 9,2% Foto: Divulgação Hyundai HB20 Comfort Plus 1.6 16V AT - desvalorização no primeiro ano de 9,2% Foto: Divulgação Volkswagen Gol City 1.0 12V - desvalorização no primeiro ano de 9,7% Foto: Divulgação Volkswagen Gol City 1.0 12V - desvalorização no primeiro ano de 9,7% Foto: Divulgação Fiat Uno Way 1.0 6V - desvalorização no primeiro ano de 9,8% Foto: Divulgação Fiat Uno Way 1.0 6V - desvalorização no primeiro ano de 9,8% Foto: Divulgação Renault Sandero R.S - desvalorização no primeiro ano de 9,9% Foto: Divulgação Renault Sandero R.S - desvalorização no primeiro ano de 9,9% Foto: Divulgação Chevrolet Onix Activ 1.4 8V- desvalorização no primeiro ano de 10,5% Foto: Divulgação Chevrolet Onix Activ 1.4 8V- desvalorização no primeiro ano de 10,5% Foto: Divulgação Peugeot 208 Griffe 1.6 16V AT- desvalorização no primeiro ano de 11,1% Foto: Divulgação Peugeot 208 Griffe 1.6 16V AT- desvalorização no primeiro ano de 11,1% Foto: Divulgação Fiat Mobi Way 1.0 8V - desvalorização no primeiro ano de 14% Foto: Divulgação Fiat Mobi Way 1.0 8V - desvalorização no primeiro ano de 14%