Quando surgiu o boné?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



20/10/2019 | 07:00



O boné foi visto pela primeira vez na Inglaterra, na Europa, por volta do ano de 1800, na cabeça de um açougueiro. O acessório era feito em gomos, ou seja, com as partes costuradas. No entanto, modelos parecidos já eram usados há muitos séculos, principalmente a fim de proteger a cabeça e o rosto da luz do Sol das pessoas, sua principal função até os dias de hoje.

Foi no século XIX que o item ganhou popularidade, principalmente por causa do cenário esportivo. Grande parte desse boom se deve ao beisebol, uma das modalidades mais populares entre os habitantes dos Estados Unidos, uma vez que os jogadores o utilizam nas partidas. Na década de 1960, o boné começa a ser usado com a função de acessório a mais na moda, sendo confeccionado em tecidos diferentes. Entre os anos de 1980 e 1990, ele virou febre entre o público jovem, atingindo em cheio crianças e adolescentes – tanto meninos quanto meninas.

O formato desse tipo de chapéu é pensado para evitar que raios solares atinjam diretamente os olhos e o rosto da pessoa. Entre os tipos disponíveis existem os de aba reta (modelo que inclui parte traseira fechada e versões com elástico, que se ajustam melhor à cabeça) e os de aba curva (mais tradicional). As versões podem aparecer no estilo esportivo, com tecido que proporciona melhor respiração do couro cabeludo, tipos mais modernos, estes apresentando detalhes de couro e jeans, por exemplo, e os chamados trucker, feitos com tela na parte de trás para ventilação eficaz, e os snapback, ajustáveis na parte de trás.

Muitas pessoas usam o boné como acessório para compor o visual, além de ajudar quando não há tempo para arrumar o penteado. Segundo especialistas de moda, sua escolha combina bem com roupas casuais, como jeans e camiseta, sendo bem-vindo em praticamente qualquer figurino que seja informal, mas jamais com ternos sociais. Com certeza também surge como artigo de luxo, já que as grandes grifes (marcas bastante conhecidas) apostam no componente para aproveitar que os trajes casuais estão em alta.

Um boné de grife (marca muito famosa) pode chegar a custar cerca de R$ 2.500. O acessório de aba reta é um dos modelos mais famosos entre artistas, cantores e esportistas. Já o trucker é bastante escolhido pelos roqueiros, sendo peça indispensável da cultura pop;

Apesar da preocupação, o uso contínuo do chapéu não faz com que os cabelos caiam ou apresentem fraqueza ao longo do tempo.

Consultoria de Andreah Muniz, personal stylist e professora do curso de moda da Sigbol Fashion, unidade de São Caetano.