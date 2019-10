Pai e noiva homenageiam Gabriel Diniz no dia em que o cantor faria aniversário

18/10/2019 | 13:10



Gabriel Diniz, o cantor por trás da música de grande sucesso no Carnaval 2019, Jenifer, morreu em maio desse ano, mas nesta sexta-feira, dia 18, ele completaria 29 anos de idade. Claro que entes queridos deixaram suas homenagens, mas as que mais se destacaram foram a do pai de Gabriel, Cizinato Diniz, e sua noiva, Karoline Calheiros em posts no Instagram.

Karoline, além de postar diversos vídeos e lembranças do cantor em seu Stories, publicou um lindo texto em sua homenagem, com letras de algumas músicas, mostrando seu amor e saudade:

Antes de você aparecer tudo parecia tão perdido, mas foi só você chegar, foi tudo resolvido. A vida deu uma reviravolta me presenteando, vieste rápido como um raio como o estrondo de um trovão e abriu brecha no meu coração. E que bom acontecer tudo isso, anjo meu. Não vai ser fácil te esquecer, eu sei. E meu coração teimoso odeia despedidas. Se eu pudesse, pediria pro mundo girar, pra te encontrar, ficar com você... Pois longe de você a solidão machuca demais! Você está de parabéns em todos os sentidos, palmas pra você, vida. Dia 18/10 sempre será mais iluminado por conta da sua luz, escreveu em um trecho.

Cizinato postou uma foto com legenda em tom de saudade, relembrando como foi quando o cantor nasceu:

Amor sem medidas, amor que só aumenta, neste dia há 29 anos minha vida como pai começava, meu projetos tinham mais sentidos, minha responsabilidade aumentava e todo um mundo de possibilidades foi criado. O Gabriel cresceu e nos surpreendeu a todos com uma capacidade de amar, de fazer o bem de fazer rir por rir e de ser gentil e doce assim partiu deixando o melhor da pessoa dele, declarou.

Nos comentários, fãs e amigos lamentaram a partida, mas deixaram suas mensagens de amor e carinho:

Parabéns, anjo Gabriel, te amamos e você será sempre lembrando por nós, seus fãs, escreveu uma.