Havan abre unidade em S.Bernardo no 1º semestre

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



17/10/2019 | 07:10



A rede de lojas de departamento Havan, criada em Brusque, no interior de Santa Catarina, em 1986, que possui 132 lojas em funcionamento, em 17 Estados, vai aportar no Grande ABC em 2020.

A primeira unidade será aberta em São Bernardo, na Avenida Piraporinha, em galpão que sediava antigo feirão do automóvel, o Auto Shopping Piraporinha. Situado na divisa com Diadema, o espaço de 5.000 metros quadrados está desativado há cerca de dois anos. O local tem acesso também à Avenida Kennedy. As placas das imobiliárias já foram retiradas.

Além dela, estão em negociação aberturas em Santo André, São Caetano, Diadema e Mauá.

Na sexta-feira, o proprietário da Havan, Luciano Hang, gravou vídeo e postou nas redes sociais agradecendo ao prefeito Orlando Morando (PSDB) por incentivar a ida da marca à cidade, que logo receberá estátua da liberdade, marca da rede, além de fachada que imita a Casa Branca, e irá gerar, em média, 150 postos.

Hang havia dito, em entrevista à Rádio ABC AM, no início de setembro, que a primeira unidade seria em Santo André, no espaço onde funcionava o Walmart da cidade, na Avenida dos Estados. No entanto, ainda não há nada definido sobre o endereço. O investimento nas unidades andreense e são-bernardense vai girar em torno de R$ 70 milhões.