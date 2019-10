Alimentação italiana é destaque na Costa Cruzeiros

Redação



16/10/2019 | 15:18

Com o objetivo de incentivar o consumo dos alimentos e bebidas tipicamente italianos em mercados internacionais , a Costa Cruzeiros, em parceria com a agência governamental Italian Trade Agency, está realizando diversos eventos imersivos no Brasil, Batizada de Sabores da Itália – The Extraordinary Taste, a campanha terá ações, até o fim de novembro, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul e Brasília.

Sabores da Itália

Serão realizadas cinco iniciativas, entre elas o lançamento do livro Giro D´Itália, do jornalista J.A. Dias Lopes, com receitas clássicas das 20 regiões italianas, e uma rodada de negócios para o trade de alimentação – restaurantes, hotéis e varejo.

No total, estarão presentes 17 marcas expressivas da enogastronomia italiana, incluindo fabricantes de azeites, queijos, massas, arroz, produtos cárneos, tomates, molhos, conservas, farinhas, vinhos.

Lançamento

O lançamento acontece na Casa Bossa, em São Paulo, em 17 de outubro, e contará com menu degustação assinado por Roberto Cerea, chef do premiado restaurante Da Vittorio, localizado em Brusaporto, Itália.

A campanha Sabores da Itália – The Extraordinary Taste ainda terá cursos para profissionais de gastronomia, promoção de pacotes turísticos com foco nas comidas e bebidas do país europeu e ações de PDV, como promoções e degustações nas lojas de supermercados parceiros.

De acordo com a ITA, a importação de produtos italianos do segmento de alimentos e bebidas somaram, no Brasil, 205 milhões de euros em 2018. Desse montante, apenas os vinhos representaram 41 milhões de euros, enquanto que as massas chegaram a 25 milhões de euros, e os azeites, 21,5 milhões de euros.

Serviço

Data: 17/10/2019, das 11h às 16h

Local: Casa Bossa, Shopping Cidade Jardim – 3° Piso – Av. Magalhães de Castro, 12.000, São Paulo – SP

