Por baixo dos panos, Netuno é confirmado na Série A-1

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 07:00



Na surdina e sem nenhum tipo de manifestação pública ou oficial a Federação Paulista acabou confirmando que o Água Santa vai disputar a Série A-1 do Campeonato Paulista de 2020. A inclusão do Netuno veio em documento enviado ontem aos clubes convocando para conselho técnico da competição, que acontece na terça-feira, às 10h30, na sede da entidade, em São Paulo.



Além de a diretoria do clube de Diadema ter sido oficialmente convidada para a reunião, no documento a Federação Paulista dividiu os 16 times participantes em potes para realização do sorteio. O Netuno está na divisão quatro, ao lado do Santo André e da Inter de Limeira, que também subiram este ano da Série A-2, além do Bragantino.



O Água Santa vai herdar a vaga que era do Red Bull. O time de Campinas assumiu em março a gestão do Bragantino e como pelo regulamento o mesmo grupo não pode gerir dois clubes na mesma divisão, a saída foi rebaixar a equipe que era mantida pela empresa de energéticos para a Série A-2, abrindo espaço para a entrada do Netuno, terceiro colocado da Série A-2, atrás do campeão Santo André e da vice Inter de Limeira.



Presidente do Água Santa, Paulo Korek preferiu não se manifestar ontem. “Eu vou falar apenas depois do conselho técnico na Federação. Acho melhor dessa maneira”, comentou o mandatário, confirmando que estará presente na reunião. “Vou estar lá, com toda certeza”, acrescentou.