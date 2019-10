Câmara aprova volta de S.Caetano para o Consórcio

da Redação



16/10/2019



A Câmara de São Caetano aprovou, de forma unânime, o retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 11 meses depois de ter avalizado a saída do município do colegiado de prefeitos. O texto foi analisado em duas sessões, uma extraordinária, e agora segue para sanção do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

O presidente da casa, Pio Mielo (MDB), defendeu a postura do Legislativo, mas cobrou do presidente da entidade, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a realização de fórum para ouvir opiniões de representantes das mais variadas esferas de poder a respeito de regionalidade.

“Espero que, com a efetivação do retorno, o presidente do Consórcio promova rapidamente o primeiro fórum, convidando os executivos e legislativos, dos planos federal, estadual e municipal, para discutirem, pautar e opinar sobre as políticas regionais”, disse Pio. “A Câmara fez papel de maneira correta com a saída, apresentou série de reivindicações, que foi atendida e, por isso, retornamos.”

Líder do governo na Câmara, Tite Campanella (Cidadania) declarou que “ninguém vai apagar o que foi dito lá atrás”, em relação às críticas feitas pelo Legislativo no desligamento da entidade. “É claro que a interligação das cidades é importante. Tivemos um período em que, talvez por medidas excessivamente personalistas, o Consórcio perdeu sua função integrativa, talvez para fazer apologia pessoal. Esse tempo já passou. A gente já superou.”

A Câmara também deu aval à instalação do programa de parcelamento de débitos, conhecido como Refis, que busca acelerar acordos de munícipes endividados com a Prefeitura.