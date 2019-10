Jennifer Aniston inaugura Instagram, posa com elenco de Friends e segue ex-marido

15/10/2019 | 15:11



Jennifer Aniston finalmente está no Instagram! A loira, que não é muito adepta às redes sociais, inaugurou sua conta com um clique icônico: ao lado dos cinco outros protagonistas de Friends!

Na foto, Jennifer aparece ao lado de Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer durante um dos vários encontros do elenco da sitcom. Na legenda, Aniston brincou com o título da série:

E agora nós somos amigos de Instagram. Oi, Instagram!

Um amor, né?

Além disso, Jen mostrou que, apesar do fim de seu casamento de dois anos com Justin Theroux, os dois ainda são bem amigos, já que ela logo seguiu o ator em seu Instagram. Já Justin, apesar de - ainda - não ter retribuído o follow, comentou na foto postada pela atriz, comemorando que agora ela está no Instagram e postando um emoji de coração.

Será que, se Brad Pitt tivesse uma conta na rede social, ele também seria seguido por Jen?