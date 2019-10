15/10/2019 | 08:37



Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 15, qualifica o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec) no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República.

A inclusão possibilita a realização de estudos e a avaliação de alternativas de parceria com a iniciativa privada e propor ganhos de eficiência e resultados para a empresa, com vistas a garantir sua sustentabilidade econômico-financeira. De acordo com o Decreto, caberá ao conselho do PPI aprovar os estudos.