Sicredi investe R$ 2 mi em nova agência em Sto.André

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



15/10/2019 | 07:25



A cooperativa de crédito Sicredi investiu cerca de R$ 2 milhões para inaugurar mais uma unidade em Santo André, no Centro. Trata-se da segunda da cidade e a 11ª do Grande ABC.

Segundo o presidente do Sicredi, Jaime Basso, a escolha dos locais considera diversos critérios técnicos como o fácil acesso, a concentração comercial, a visibilidade da marca. “Nós queremos levar o cooperativismo para mais e mais pessoas em todo Brasil. Estamos comprometidos com a prosperidade das pessoas em todas as regiões e Santo André não é uma exceção. Estamos aqui para apoiar o desenvolvimento local, assim como em todas as regiões nas quais atuamos.”

Originária de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, a Sicredi desembarcou no Grande ABC em 2014, e fincou raízes durante o auge da crise econômica. A cooperativa, que começou com 1.500 associados no primeiro ano de atuação na região, hoje conta com mais de 16 mil.

A abertura da unidade gerou nove empregos. Basso destacou, no entanto, que interessados em trabalhar com a cooperativa podem acessar o site www.sicredi.com.br.

Sobre a perspectiva para o setor, o presidente disse que, se compararmos o número de pessoas que possuem conta em cooperativas no País, este número ainda não passa de 10% da população. Enquanto que nos Estados Unidos gira em torno de 25%, no Canadá 45% e Holanda 67%. “Somos otimistas. A perspectiva no Brasil é muito positiva. O Banco Central, por meio do BC#, apoia e enxerga as cooperativas como as protagonistas para levar mais equilíbrio ao mercado financeiro, elevar os índices de educação financeira, assim como incluir mais pessoas e empresas no sistema financeiro nacional, fortalecendo a economia do Brasil”, assinalou.