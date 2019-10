Descubra quais são os melhores países para fazer intercâmbio

Luchelle Furtado



14/10/2019 | 16:48

Fazer um intercâmbio é o sonho de algumas pessoas ao redor do mundo. A experiência, de forma geral, permite que os jovens ou adultos estudem algo de seu interesse, se aprofundem em um idioma e, de quebra, conheçam culturas e costumes diferentes do que estão acostumados. Pensando nisso, o Rota de Férias selecionou uma lista com alguns dos melhores países para fazer intercâmbio.

Melhores países para fazer intercâmbio