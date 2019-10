Interrupção de serviço de internet afeta 33 empresas no Grand Plaza

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



12/10/2019 | 07:28



Desde a noite de quarta-feira, 33 firmas de centro empresarial do Shopping Grand Plaza, em Santo André, ficaram sem o fornecimento do serviço de internet.

“Nos disseram que o cabo de fibra óptica foi rompido, mas ainda não sabemos o real motivo da interrupção nem temos previsão de retomada do serviço”, afirmou, na tarde de ontem, Luiz Marcondes de Freitas Júnior, gerente geral da Aesa (Associação das Empresas de Transporte de Santo André), uma das prejudicadas. Ele conta que a internet é utilizada para a comunicação entre a entidade e as sete companhias de ônibus associadas na cidade. “As empresas estão sem acesso a relatórios. Por exemplo, se houve perda ou extravio de cartão, não é possível fazer o aviso. E são 240 mil pessoas se utilizando dos meios de transporte. Prejudica o usuário, os empregados e as empresas”, lamentou.

Uma das versões para o rompimento de cabo de fibra óptica, segundo Marcondes, foi que a companhia de energia elétrica Enel poderia ter feito isso, mas não saberia o motivo.

A Vogel Telecom, responsável pela internet, assinalou que constatou o rompimento de um cabo de fibra óptica que afetou o serviço de conectividade em Santo André. “Situação que as operadoras de telecom estão sofrendo de forma recorrente em diversos pontos da cidade, seja por ações de vandalismo ou cortes efetuados pelas concessionárias de energia”, explicou em nota a gerente de marketing e produtos Cláudia Paralta.

“Como é notório, as empresas de telecomunicações vêm trabalhando seriamente com vistas a auxiliar na ordenação dos postes de energia elétrica, sendo certo que a Vogel vem envidando seus melhores esforços, sem poupar qualquer ação que esteja ao seu alcance, para este fim. Lamentamos qualquer desconforto que tenha sido experimentado por seus usuários”, complementou a gerente da Vogel.

Procurada, a Enel Distribuição São Paulo informou que está realizando a fiscalização e retirada dos cabos não regularizados pelas operadoras da rede de telecomunicações em Santo André e outros municípios da área de concessão. “Todas as ações foram notificadas para regularização, nos termos das normas aplicáveis e condições contratuais pactuadas e tiveram 45 dias para realizarem essas adequações. Vale destacar que, nas situações de risco, a distribuidora poderá atuar sem prévia notificação (de norma imediata). Além das notificações enviadas, a Enel comunica as operadoras do seu cronograma de atividades, para permitir que as operadoras realizem previamente suas adequações.”

No fim da noite de ontem, o serviço de internet para as 33 empresas foi restabelecido.