Após divórcio de Miley Cyrus, Liam Hemsworth é flagrado de mãos dadas com atriz australiana

11/10/2019 | 14:10



Depois de Miley Cyrus aparecer com um novo amor, agora foi a vez de Liam Hemsworth andar nas ruas com uma outra mulher, após dois meses da notícia do fim de seu casamento com a cantora.

Segundo o TMZ, Liam apareceu de mãos dadas com a atriz da série Dinastia, Maddison Brown, no bairro boêmio do West Village, em Nova York, Estados Unidos. Os dois aproveitaram uma refeição romântica e bem informal, com ambos usando jeans e jaquetas de couro.

Ainda segundo o site, os dois pareciam não se importar com a chegada dos paparazzi.

Cirurgia de Miley

Como mostramos, Miley já recebeu alta da sua internação após ter feito uma cirurgia nas amígdalas e foi super bem recebida por Cody Simpson. Na tarde da última quinta-feira, dia 10, a cantora compartilhou em seu Instagram algumas novidades:

A pior parte de ser um adulto: dias de doença não são mais picolés e sopa quente. Na verdade é um dia ferrado e chato sozinha na cama. Descansando as cordas vocais. Tive médicos e enfermeiros se esforçando para me deixar 100% para o Gorillapalooza com Ellen DeGeneres, escreveu.

E continuou:

A cirurgia ontem foi ótima e estou me recuperando, finalmente sentindo algum alívio. Não conseguiria me imaginar conseguir cantar nesse estado. Ficar sem voz para mim é tortura.