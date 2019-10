LATAM inicia vendas de voos diretos de Curitiba a Santiago

Redação



11/10/2019 | 14:18

A LATAM acaba de iniciar as vendas de passagens aéreas para os voos diretos de Curitiba a Santiago, no Chile. A nova linha será inaugurada em 30 de março de 2020. Os bilhetes já podem ser adquiridos em latam.com e demais canais de venda.

A LATAM será a primeira companhia a oferecer a nova rota, que vai beneficiar tanto os passageiros corporativos, quanto os turistas. Os viajantes poderão conhecer diversos destinos da América Latina ou até mesmo da Oceania, por meio de rápidas conexões da LATAM no aeroporto de Santiago.

Isto é possível porque Santiago é um dos principais centros de conexão da LATAM. A companhia tem voos diretos para outras 16 cidades no Chile, como Calama, Concepción e Puerto Montt. Além disso, a empresa tem viagens para as principais metrópoles da América Latina, como Buenos Aires, Lima, Bogotá e Quito.

Os viajantes também podem aproveitar a nova rota para conhecer destinos turísticos disputados como Machu Picchu, Torres del Paine, Galápagos, Cartagena das Índias, entre outros. A partir da capital chilena, a LATAM também conecta os passageiros em voos para destinos no Pacífico como Melbourne, Sydney, Auckland, Papeete e Ilha de Páscoa.

Voos diretos de Curitiba a Santiago

O novo voo Curitiba-Santiago será operado por aeronaves Airbus A320 configuradas com 174 assentos em classe Economy. Nas segundas, quartas e sextas, o voo LA783 está programado para decolar do aeroporto de Curitiba às 20h30 e pousar em Santiago às 23h. No sentido inverso, o voo ocorre nos mesmos dias. A viagem está programada para do aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, às 15h27 e pousar em Curitiba às 19h40.

