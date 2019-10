Guia de carros PcD: confira os preços e equipamentos das versões exclusivas ao público com deficiência

Leo Alves



Por lei, pessoas com deficiência podem ter isenção de alguns impostos para a compra de um veículo. Entretanto, não são todas as patologias que concedem o benefício. Neste link da Jeep é possível ver uma lista das que permitem a redução do valor do automóvel.

Segundo a legislação atual, para obter a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF, o carro não pode ultrapassar os R$ 70 mil. Por isso algumas montadoras criam versões especiais de seus modelos, justamente para não ultrapassar essa cifra.

Para facilitar a busca por um modelo com essas características, o Garagem360 reuniu neste guia os carros que têm versões exclusivas para o público com deficiência. Sendo assim, não estão inclusos todos os modelos elegíveis, mas somente aqueles que possuem ao menos uma configuração exclusivamente voltada para PcD.

A seguir, veja os principais carros que atendem a este perfil e quais são os seus principais itens de série. Os preços são os sugeridos pelas montadoras, sem nenhum desconto de imposto.

Guia de carros PcD

Chevrolet

Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 AT – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Sistema MyLink com tela de sete polegadas sensível ao toque;

Direção elétrica;

Rodas de alumínio de 15 polegadas;

Porta-malas de 563 litros;

Faróis e lanternas de neblina.

Chevrolet Spin LT 1.8 AT – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Sistema MyLink com tela de sete polegadas sensível ao toque;

Direção elétrica;

Rodas de alumínio de 15 polegadas;

Porta-malas de 710 litros;

Faróis e lanternas de neblina

Citroën

Citroën Aircross 1.6 Live Auto Business – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Central multimídia de sete polegadas sensível ao toque;

Direção elétrica;

Ar-condicionado;

Computador de bordo;

Rodas de alumínio de 16 polegadas;

Faróis de neblina;

Comandos de rádio no volante.

Citroën C4 Cactus 1.6 Fell Business – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Controle de estabilidade (ESP);

Assistente de partida em rampa (Hill Assist);

Rodas de liga leve 17 polegadas;

Assinatura luminosa em LED (DRL);

Vidros elétricos dianteiros e traseiros;

Central multimídia de sete polegadas sensível ao toque e compatível com Android Auto e Apple CarPlay;

Controles de som no volante.

Ford

Ford EcoSport SE Direct 1.5 – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Controles de tração e estabilidade;

Direção elétrica;

Assistente de partida em rampa;

Alarme antifurto perimétrico;

Central multimídia com tela de sete polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay;

Ar-condicionado;

Tela multifuncional de LCD monocromática de 2,3 polegadas no painel de instrumentos.

Honda

Honda City Personal – R$ 68.700

Principais itens de série:

Ar-condicionado;

Direção elétrica;

Vidros, travas e retrovisores elétricos;

Luzes diurnas de rodagem em LED;

Transmissão CVT.

Honda Fit Personal – R$ 68.700

Principais itens de série:

Ar-condicionado;

Direção elétrica;

Controle de tração e estabilidade (VSA);

Assistente de partida em rampa;

Luzes de frenagem de emergência;

Vidros, travas e retrovisores elétricos;

Luzes diurnas de rodagem em LED;

Transmissão CVT.

Hyundai

Hyundai Creta 1.6 Attitude – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Direção elétrica;

Controle de cruzeiro;

Roda de aço com calota de 16 polegadas;

Computador de bordo e comandos de áudio no volante;

Chave canivete com controle remoto;

Retrovisores elétricos;

Ajuste do volante em profundidade e altura;

Banco do motorista com regulagem de altura;

Assistente de partida em rampas;

Controles de tração e estabilidade.

Jeep

Jeep Renegade 1.8 AT – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Controles de tração e estabilidade;

Rodas de liga leve de 16 polegadas;

Freio de estacionamento eletrônico;

Assistente de partida em rampa;

Direção elétrica.

Nissan

Nissan Kicks 1.6 S Direct CVT – R$ 68.640*

Nissan Versa 1.6 SL Direct CVT – R$ 68.840*

O site da montadora não informa quais são os principais itens de série. A certeza é que ambos utilizam o câmbio CVT acoplado ao motor 1.6.

Peugeot

Peugeot 2008 1.6 AT Allure – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Quatro airbags;

Ar-condicionado;

Faróis com detalhes em LED e DRL;

Retrovisores elétricos;

Vidros elétricos;

Limitador e regulador de velocidade;

Volante com comandos integrados;

Central multimídia de sete polegadas com Android Auto e Apple CarPlay;

Rodas de aço com 16 polegadas e calotas.

Renault

Renault Duster Authentique 1.6 CVT – R$ 59.990

Principais itens de série:

Câmbio CVT;

4 airbags de série (2 frontais e 2 laterais);

Piloto automático;

Assistente de partida em rampa;

Controle eletrônico de estabilidade e tração;

Rodas de liga leve;

Direção eletro-hidráulica.

Renault Captur Life 1.6 CVT – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio CVT;

Assistente de partida em rampa;

Controle eletrônico de estabilidade e tração;

Rodas de liga leve 16 polegadas;

Direção eletro-hidráulica;

Barra de teto;

Alarme.

Volkswagen

Volkswagen Virtus Sense 1.6 MSI – R$ 68.490

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Direção elétrica;

Alarme;

Ar-condicionado;

Controles de tração e estabilidade;

Quatro airbags;

Rodas de aço 15 polegadas com calotas;

Vidros, travas e retrovisores elétricos;

Volante multifuncional;

Banco do motorista com regulagem de altura;

Central multimídia Composition Touch com app-connect.

Volkswagen Polo Sense 200 TSI – R$ 69.990

Principais itens de série:

Câmbio automático de seis marchas;

Direção elétrica;

Alarme;

Ar-condicionado;

Assistente de partida em rampa;

Controles de tração e estabilidade;

Quatro airbags;

Rodas de aço 15 polegadas com calotas;

Vidros, travas e retrovisores elétricos;

Volante multifuncional;

Banco do motorista com regulagem de altura;

Central multimídia Composition Touch com app-connect;

Sensores de estacionamento traseiro.

Na galeria, veja os modelos para PcD listados anteriormente. Algumas imagens são ilustrativas e representam apenas o carro, e não a versão em si.

