Hotel Antumalal é ideal para conhecer a região de Pucón, no Chile

10/10/2019 | 16:18

Os viajantes que gostam de paisagens maravilhosas, como montanhas, lagos, cachoeiras, águas termais e vulcões, precisam visitar a região de Pucón, no Chile. Os trekkings são um ótimo jeito de conhecer esse destino.

Durante a primavera, o clima torna-se ideal para quem deseja escapar da rotina das grandes cidades e passar um final de semana em contato com a natureza. O Hotel Antumalal, localizado às margens do Lago Villarica, promove de simples caminhadas até passeios que exploram vulcões ativos.

Atividades na região de Pucón, no Chile

Para a turma mais aventureira, uma das opções é a trilha San Sebastian. A caminhada começa em uma floresta e ultrapassa os 1.900 metros acima do nível do mar, oferecendo impressionantes vistas em 360º a vulcões e montanhas da região.

O trekking no Parque Nacional Huerquehue é uma ótima ideia para ter contato com a fauna e a flora da região da Araucanía. A trilha ocorre em meio a florestas de araucária e outras árvores tradicionais, em um trajeto com várias cachoeiras.

Já o percurso para as Lagoas Andinas é realizado em meio à Cordilheira dos Andes. A caminhada passa por dois lagos rodeados por florestas de araucárias e habitados por pica-paus de Magalhães. Outra opção para uma grande imersão no ambiente tranquilo e natural de Pucón é a trilha das Crateras Parasíticas, que proporciona uma visão perfeita do vulcão Villarica.

Para relaxar após as aventuras, os viajantes podem aproveitar as acomodações do hotel Antumalal. As janelas panorâmicas provocam a sensação de contato direto com o meio ambiente, além de proporcionar vistas lindas dos arredores.

Quem viaja com os filhos tem a opção de se hospedar na suíte familiar, que comporta até quatro pessoas, ou nos chalés, para até seis pessoas. Ambos contam com lareiras e, no caso dos chalés, há ainda sala de estar, terraço privativo e, em um deles, uma cozinha.

O sistema all inclusive aparece como a melhor opção por já incluir na tarifa a hospedagem, os traslados, as refeições – café da manhã, almoço e jantar -, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e duas excursões de meio dia ou uma de dia inteiro por cada noite de estada.

Os hóspedes ainda podem relaxar no Spa Antumaco, com piscina climatizada, jacuzzi e sauna com vista para o lago, ou então passear pelo parque privado de cinco hectares, com jardins, mirantes e praia. O preço da suíte para casal parte de US$ 251, por noite.

Fotos no Chile