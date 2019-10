Gol anuncia novo voo entre Natal e Buenos Aires

Redação



10/10/2019 | 16:18

A Gol anunciou que vai operar um voo direto entre as cidades de Natal (RN) e Buenos Aires. Ela será realizada durante a alta temporada de verão, entre 6 de janeiro e 24 de março de 2020. Os clientes terão à disposição um voo decolando às segundas-feiras para a capital da Argentina e retornando às terças-feiras para a cidade potiguar. Os bilhetes para a nova rota já estão disponíveis em todos os canais da companhia.

Voo entre Natal e Buenos Aires

A viagem será realizada pelas aeronaves Boeing 737- 800 Next Generation, com capacidade para até 176 passageiros. Os passageiros terão à disposição serviço de bordo com refeições e bebidas gratuitas e uma plataforma de entretenimento com filmes, séries e TV ao Vivo, sem custo adicional. O acesso à internet durante o voo também estará disponível, o que permite enviar e receber mensagens, acessar as redes sociais e atualizar o e-mail.

Quem optar pela classe Gol Premium Economy, poderá desfrutar de uma série de benefícios e vantagens exclusivas, como assentos bloqueados, que proporcionam mais conforto e privacidade, assim como compartimento de bagagens único, prioridade no momento do check-in e embarque, além de acumular milhagem no programa de fidelidade da Smiles.

Veja abaixo os horários dos voos: