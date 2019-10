Cultura e aventura misturados

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/10/2019 | 07:00



Boneca de pano tecida cuidadosamente por Tia Nastácia para Narizinho, Emília ganhou vida e deixou florescer a menina que existia dentro dela, impulsiva e tagarela. Difícil alguém que não conheça essa história, que fez parte da infância de milhares de pessoas na série Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. Parte da turma está morando no Ski Mountain Park, em São Roque, e esbarrá-los durante o passeio provoca estranha sensação de déjà vu e liberta instantaneamente a criança que existe em cada um de nós.



Além de estarem disponíveis para fotos, os icônicos personagens promovem duas vezes ao dia teatro ao ar livre, que encanta crianças de todas as idades. A atração está disponível até o dia 20, quando o parque também recebe uma família de esquilos de pelúcia e o tão esperado Show da Primavera, que tem como ápice bonita chuva da pétalas.



Localizado a 90 quilômetros do Grande ABC (menos de duas horas de carro), o Ski Mountain Park é conhecido por suas atrações radicais e optou por trazer personagens infantis para diversificar seu público. Mas não dá para ir até lá e não se arriscar na pista de esqui e snowboard, que mesmo sendo praticados em espécie de tapete, oferecem adrenalina similar à descida no gelo – tanto que esquiadores usam o espaço para se aperfeiçoar. Inaugurada em julho de 2018, tem 3.000 metros quadrados e 400 metros de comprimento, sendo uma das maiores do Brasil.



Outra atração bastante concorrida é o imenso tobogã de 350 metros de extensão, que termina na estação do teleférico. Mão na roda para fazer o caminho de volta e, de quebra, explorar a linda paisagem de São Roque, já que o parque está posicionado a 1.200 metros do nível do mar, o que oferece vista de tirar o fôlego, principalmente ao entardecer.



Quem lida bem com altura ainda tem opção do arvorismo (percursos infantil e adulto), que inicia após desafiante torre de escalada, que tem nível elevado de dificuldade, e termina em tirolesa. O parque ainda tem passeio a cavalo, paintball e playground para os menores de 7 anos.

A entrada no Ski Mountain Park é gratuita, apenas é preciso pagar pelo estacionamento – R$ 30. São duas alternativas para aproveitar as atrações. A mais comum é comprar o passaporte que dá direito a pacote de atividades. O de adulto custa R$ 99, e o de crianças de até 7 anos sai R$ 69. Nos dois casos, estão inclusos 30 minutos na pista de esqui. O visitante também pode optar por pagar cada atração individualmente. Os preços variam de R$ 8 (trecho do teleférico) a R$ 40 (período de 30 minutos na pista de esqui).



Por ser afastado do Centro da cidade, não restam alternativas de alimentação que não sejam os espaços dentro do parque. O visitante encontra desde lanchonetes até restaurantes que servem pratos à la carte com custo médio de R$ 100 para duas pessoas. Quem gosta de couro pode aproveitar os artigos produzidos na região, como sapatos, cintos e carteiras por preços convidativos.